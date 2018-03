Alno peilt schwarze Null an

Anzeige

Pfullendorf.Der Küchenbauer Alno drängt nach der Übernahme durch den britischen Investor Riverrock mit neuem Elan zurück an den Markt: Die ersten 500 Küchen wurden bereits ausgeliefert. „2018 wollen wir Marktanteile zurückgewinnen“, kündigte der für Finanzen zuständige Geschäftsführer Thomas Kresser gestern an.

2019 will er bereits als Ergebnis mindestens eine schwarze Null erreichen. Die Alno AG war 2017 in die Insolvenz geraten. Riverrock kaufte das Stammwerk in Pfullendorf samt Maschinen ohne Schulden für rund 20 Millionen Euro. Anfang 2018 wurde die Arbeit unter neuer Führung wieder aufgenommen.

Das Unternehmen wurde deutlich geschrumpft. Vor allem bei der Verwaltung habe man gekürzt, sagte Geschäftsführer Andreas Sandmann. 2016 hatte die Alno AG seinen Angaben zufolge noch 1600 Mitarbeiter, heute sind es gut 320.