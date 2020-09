Alternative zum klassischen Büro

Mannheim.Fast 200 000 Pendler leben in der Metropolregion. Ihre Arbeitsplätze befinden sich in Mannheim oder Ludwigshafen, der Wohnort hingegen oft an der Bergstraße oder in der Pfalz. Wer solche Strecken jeden Tag zweimal mit dem Auto zurücklegen muss, dürfte in der Summe wöchentlich mehrere Stunden im Stau stehen.

Genau diese Personen hat Markus Hummelsberger im Blick. „Viele Unternehmen halten zu viele Büroflächen vor. Dabei ist der moderne Mitarbeiter nicht mehr so oft an seinem Schreibtisch“, sagt der Marketingexperte. Zusammen mit Caro Windlin und Gregoy von Abendroth hat Hummelsberger 1000 Satellites gegründet. Das Start-up, das aus dem BASF-eigenen Gründerzentrum Chemovator hervorgegangen ist, bietet im Mannheimer Stadtteil Vogelstang seit diesem Sommer 100 Arbeitsplätze in sogenannten Coworking Spaces („geteilte Arbeitsbereiche“) an – Plätze, die für einen gewissen Zeitraum gebucht werden können und die Kunden zum Ideen-Austausch anregen sollen. Das Gründertrio nennt die Arbeits- und Tagungsräume Satellites.

1300 Quadratmeter Fläche

„Wir wollen Pendlern nah an ihrem Zuhause eine professionelle und inspirierende Umgebung für mobiles Arbeiten bieten“, erzählen die drei, die viele Jahre für den Ludwigshafener Chemieriesen in unterschiedlichen Bereichen tätig waren. Auf einer Fläche von 1300 Quadratmetern, die in einem ehemaligen Kasernengebäude im Taylor Business Park liegen, finden sich abgetrennte Arbeitsplätze mit Bildschirmen, Versammlungsräume und ein Kreativbereich für Workshops. Schnelles Internet sowie ergonomische Tische und Stühle sollen das Arbeiten bequemer machen.

Wer einige Minuten lang völlig abschalten und sogar kurz die Augen zumachen will, kann sich in eine sogenannte Relaxbox zurückziehen: wenige Quadratmeter große Räume, in denen bequeme Liegen stehen. Telefon- und Videokabinen bieten zusätzliche Privatsphäre. Die unterschiedlich großen Besprechungsräume heißen Blumepeter, Waldhof und Collini. „Wir haben uns extra Namen mit Mannheim-Bezug ausgedacht“, berichtet Hummelsberger.

Zahlende Kunden kommen seit Juni in den Satellite Taylor, dessen Arbeitsplätze und Tagungsräume seitdem etwa zur Hälfte ausgebucht sind. „Mehr als 60 Prozent der Plätze können wir aufgrund von Corona sowieso nicht vermieten“, so Hummelsberger. Zu den Kunden zählen hauptsächlich größere Unternehmen aus der Region, deren Mitarbeiter im Homeoffice keine Bürobedingungen vorfinden.

Der Coworking-Aspekt, nämlich der Austausch zwischen den Kunden, der für beide Seiten bereichernd wirken soll, wird zwar durch die Pandemie etwas gehemmt, ist aber weiterhin eines der Ziele der Gründer. „Unternehmen benötigen innovative Ansätze. In den Firmen treffen sich aber immer die gleichen Leute, und oft herrschen feste Strukturen. Hier kommen fremde Personen miteinander in Kontakt, dadurch entstehen Ideen“, skizziert von Abendroth die Idealvorstellung eines Coworking-Spaces.

Expansion in der Pfalz

In Neustadt an der Weinstraße existiert bereits ein kleiner Satellite mit 50 Plätzen. Dort will das Start-up zum Jahresende in ein größeres Gebäude umziehen. „Das hat sich bewährt, daher haben wir uns für die Neueröffnung an dem Standort entschieden“, sagt Windlin, die gemeinsam mit ihren Co–Gründern ehrgeizige Pläne verfolgt. In den nächsten Jahren sollen zwölf Satellites in der Metropolregion entstehen. Überall dort, wo die Pendler zuhause sind. Und alle sollen die Größenordnung des Mannheimer Standorts haben – mindestens 1000 Quadratmeter. Entsprechende Immobilien haben die drei Gründer von 1000 Satellites bereits im Blick.

Wer in einem Coworking Space arbeiten will, mietet sich keinen Schreibtisch, sondern erlangt eine Mitgliedschaft, durch die er ein Anrecht auf einen Platz hat. Aufgrund dieses Geschäftsmodells lässt sich nur schwer sagen, ab welcher Auslastung ein Satellite rentabel ist. „So grob sollten es 90 Prozent sein, dann befinden wir uns tief im grünen Bereich“, beschreibt es Windlin. Ein Wert, der im Moment noch nicht erreicht werden kann. Sollte sich 1000 Satellites zum Erfolgsmodell entwickeln, erfolgt die Ausgründung aus der BASF-Tochter Chemovator.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.09.2020