Altersvorsorge treibt MLP im dritten Quartal

Wiesloch.Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP ist in den ersten neun Monaten in nahezu allen Beratungsfeldern gewachsen. Am stärksten entwickelt hat sich die Altersvorsorge – im Besonderen die betriebliche Altersvorsorge. „MLP profitiert von der Stärkung des Hochschulgeschäfts, da insbesondere für junge Kunden neben Absicherungen auch erste Vorsorgebausteine eine hohe Bedeutung haben“, sagte

...