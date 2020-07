Altmaier erwartet Erholung der Wirtschaft ab Herbst

Berlin.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bleibt optimistisch, dass die Corona-Rezession bald vorüber ist. Allerdings ist die Wirtschaft angesichts knapper Firmenkassen noch in Alarmstimmung. Viele Unternehmen haben nach Darstellung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags akute Liquiditätsengpässe.

Es sei deshalb für viele Betriebe vordringlich, Überbrückungshilfen schnell und möglichst unbürokratisch zu erhalten, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Die Beantragung solle in der kommenden Woche über ein zentrales Portal möglich sein. Es komme darauf an, dass die rückwirkende Auszahlung der Zuschüsse reibungslos erfolge. „Denn es gibt noch immer Unternehmen mit Umsätzen nahe Null, etwa die Veranstalter von Messen und Konzerten, Schausteller oder Busunternehmen, für die es um das wirtschaftliche Überleben geht.“

Nach Einschätzung von Altmaier könnte der wirtschaftliche Abschwung in der Corona-Pandemie noch im Herbst ein Ende haben. „Ich bin mir sicher, dass wir den Abschwung unserer Wirtschaft nach der Sommerpause stoppen können und spätestens ab Oktober die Wirtschaft in Deutschland wieder wächst“, sagte der CDU-Politiker der „Bild am Sonntag“.

Verlängerte Kurzarbeit?

Zwar werde die deutsche Wirtschaft 2020 um sechs Prozent schrumpfen, so der Minister. Für 2021 rechne er aber mit einem Wachstum von mehr als fünf Prozent. Zuversichtlich zeigte sich Altmaier auch mit Blick auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Hier erwarte er eine Verbesserung ab November. „Ich gehe davon aus, dass wir noch in diesem Jahr bis etwa Oktober den Höchststand der Arbeitslosenzahlen durch Corona erleben werden. Ab November können sie wieder langsam zurückgehen“, sagte der Wirtschaftsminister der Zeitung. Als Ziel nannte Altmaier, bis 2022 den Beschäftigungsstand von vor der Krise wieder zu erreichen.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder rechnet indes damit, dass weitere Konjunkturhilfen nötig werden. „Ich gehe davon aus, dass wir die Kurzarbeit verlängern müssen“, sagte der bayerische Ministerpräsident dem „Tagesspiegel“. dpa

