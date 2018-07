Am Himmel ist die Hölle los

Anzeige

Bei den Kontrollen hapert es

An einigen Flughäfen wie dem in Berlin-Tegel herrschen immer wieder chaotische Zustände. Es fehlt an Bodenpersonal, mitunter warten zurückgekehrte Fluggäste zwei Stunden auf ihre Koffer. An anderen Flughäfen sieht es nicht unbedingt besser aus. Vor allem bei den Kontrollen hapert es, sie seien anderes als in anderen europäischen Staaten hierzulande „wenig effizient organisiert“, so der BDL in einem Analysepapier.

Hinzu kommt eine starke Zunahme der Flugbewegungen. Im ersten Halbjahr 2018 wurden im deutschen Luftraum 1,59 Millionen Flüge gezählt, das sind deutlich mehr als noch im Vorjahr und auch deutlich mehr als prognostiziert. Negativ wirkt sich zudem die Pleite von Air Berlin aus. Jene Unternehmen, die Teile der Gesellschaft übernommen hätten, sind laut Verband gerade erst dabei, Personal und Flugzeuge in den Betrieb einzubauen.

Streiks, extreme Wetterlagen und starre Betriebszeitbeschränkungen seien weitere Gründe. Das alles erschwere momentan die flüssige Abwicklung des Luftverkehrs zusätzlich, so der BDL. Gegensteuern müsse man mit einer besseren Nutzung des Luftraums, mehr Personal und dem Einsatz von Reservemaschinen.

