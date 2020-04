Amazon-Chef Bezos weiter am reichsten

New York.Trotz seiner teuren Scheidung verteidigt Amazon-Chef Jeff Bezos im dritten Jahr in Folge den Spitzenplatz in der „Forbes“-Liste der reichsten Menschen der Welt. Das am Dienstag in New York veröffentlichte Ranking des US-Wirtschaftsblatts zeigt indes, dass die Corona-Krise auch die Superreichen belastet – rund 51 Prozent von ihnen sind demnach wegen der starken Verluste an den Finanzmärkten weniger vermögend als im vergangenen Jahr. Insgesamt zählte „Forbes“ 2095 Milliardäre – 58 weniger als im Vorjahr – deren Vermögen um 700 Milliarden auf acht Billionen Dollar schrumpfte.

Das Vermögen von US-Präsident Donald Trump etwa sank laut „Forbes“ binnen eines Monats um eine Milliarde auf 2,1 Milliarden Dollar. Trump stürzte deshalb von Platz 715 auf Platz 1001 ab. Das Milliardärs-Ranking des Blatts basiert jedoch lediglich auf Schätzungen, für die „Forbes“ öffentlich zugängliche Informationen sammelt. dpa

