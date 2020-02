Amazon ringt um Sonntagsarbeit

Mannheim.Der Streit um Sonntagsarbeit in einem Logistikzentrum von Amazon geht in die nächste Runde. Wie der Onlinehändler auf Anfrage bestätigte, hat er ebenso wie das Land Nordrhein-Westfalen Revision gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster eingelegt. Jetzt landet die Auseinandersetzung vor dem Bundesverwaltungsgericht.

Ausnahme rechtswidrig?

Der Fall, um den es geht, liegt schon einige Jahre zurück: Um die Paketflut in der Vorweihnachtszeit zu bewältigen, wollte Amazon im Dezember 2015 an zwei Adventssonntagen rund 800 Mitarbeiter seines Logistikzentrums in Rheinberg (Nordrhein-Westfalen) arbeiten lassen. Die Bezirksregierung Düsseldorf erteilte dafür eine Ausnahmebewilligung. Dagegen klagte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi – und bekam in mehreren Instanzen Recht. Zuletzt entschied im Dezember 2019 das Oberverwaltungsgericht Münster, dass die Sondererlaubnis rechtswidrig war.

Zur Begründung erklärten die Richter sinngemäß: Eine Ausnahmegenehmigung für Sonntagsarbeit darf es nur geben, wenn ein Unternehmen durch äußere Umstände – also ohne eigenes Zutun – in eine Situation gerät, in der es ausnahmsweise sonntags arbeiten muss, um einen „unverhältnismäßigen Schaden“ abzuwenden. Das sei aber in dem Logistikzentrum in Rheinberg nicht der Fall gewesen.

Den dortigen Lieferengpass in der Vorweihnachtszeit habe Amazon vielmehr selbst verschuldet: Zum einen habe der Onlinehändler Kunden auf seiner Internetseite nicht darauf hingewiesen, dass sie möglichst früh bestellen sollen, wenn ihr Paket garantiert bis Weihnachten ankommen soll. Zum anderen habe das Unternehmen die Lage verschärft, indem es kurz vor der Adventszeit das „Same-Day“-Angebot eingeführt habe. Dabei bekommen Kunden ihre bestellte Lieferung noch am gleichen Tag. Der Engpass in Rheinberg sei für Amazon also absehbar gewesen – und rechtfertige keine Sonntagsarbeit, so die Richter.

Zwar bezieht sich dieses Urteil nur auf die beiden konkreten Sonntage aus 2015. Die Gewerkschaft Verdi sieht darin aber ein Signal für mögliche künftige Fälle. „Die Richter haben deutlich gemacht, dass auch große finanzstarke Konzerne nicht einfach unsere Gesetze umgehen können“, sagt Orhan Akman, in der Verdi-Bundesverwaltung für den Bereich Einzel- und Versandhandel zuständig.

Der arbeitsfreie Sonntag sei gesellschaftlicher Konsens in Deutschland und durch das Grundgesetz geschützt. „In Zeiten, in denen wir sechs Tage die Woche teils bis spät abends einkaufen können, ist es besonders wichtig, dass es zumindest einen gemeinsamen freien Tag gibt, an dem Familien zusammen etwas unternehmen können und gesellschaftliches Leben möglich ist“, bekräftigt Monika Di Silvestre, Verdi-Landesfachbereichsleiterin Handel in Rheinland-Pfalz.

Frankenthal außen vor

Amazon äußert sich auf Anfrage nicht dazu, ob und in welchem Umfang Mitarbeiter von Logistikzentren sonntags arbeiten sollen. Vor dem OVG Münster hatte Amazon angegeben, 2015 an insgesamt fünf deutschen Standorte Ausnahmegenehmigungen beantragt zu haben. Jüngere Fälle sind nicht bekannt. In ihrem Urteil schreiben die Richter aber, es bestehe „die hinreichende Gefahr“, dass Amazon auch künftig in der Vorweihnachtszeit Anträge auf Sonntagsarbeit stellen werde.

Für sein Logistikzentrum in Frankenthal beantragte der Onlinehändler in den vergangenen beiden Jahren unterdessen keine Sondergenehmigung – und hat dies nach eigenen Angaben auch nicht vor. „Sonntagsarbeit spielt aktuell keine Rolle am Standort“, teilte Amazon im Hinblick auf Frankenhal mit. „Wir haben derzeit auch keine Pläne, eine Genehmigung zu beantragen.“ So oder so ist jetzt aber erst einmal das Bundesverwaltungsgericht am Zug.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020