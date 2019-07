Amazon schafft 2800 neue Jobs

Mitarbeiter von Amazon am Standort Garbsen (Niedersachsen). © dpa

München/Frankenthal.Amazon will in seinen bundesweit über 35 Standorten in Deutschland bis Ende dieses Jahres mehr als 2800 neue, unbefristete Jobs schaffen. Damit steige die Zahl der Mitarbeiter auf deutlich über 20 000, kündigte der amerikanische Onlinehändler am Sonntag an. Ebenfalls für dieses Jahr sei die Eröffnung des 13. Logistikzentrums in Mönchengladbach geplant. Ob und inwieweit der pfälzische Standort Frankenthal vom dem geplanten Jobaufbau betroffen ist, konnte ein Sprecher auf Anfrage nicht sagen. Allerdings seien derzeit noch einige Jobs ausgeschrieben. In Frankenthal sind rund 1600 Mitarbeiter beschäftigt.

Das Unternehmen liegt seit Jahren im Clinch mit der Gewerkschaft Verdi, die eine Tarifbindung bei Amazon erstreiten will. Für Montag sind erneut Streiks angekündigt, etwa in Koblenz. dpa/tge/jung

