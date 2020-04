Anfragen über Anfragen bei den Banken in der Region

Mannheim/Rhein-Neckar.Die Corona-Rettungsmaßnahmen der Regierung kommen ins Rollen. Zehntausende Anfragen haben die Banken bundesweit bekommen – von Soforthilfe bis zum Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Wie sieht es in der Region aus? Fragen und Antworten:

Wie viele Anfragen sind bisher bei den großen Banken der Region eingegangen?

Wichtig vorab: Eine Anfrage heißt nicht, dass ein Antrag für eine bestimmte Unterstützung gestellt wird. Die Regierung empfiehlt, dass sich Unternehmer bei ihrer Hausbank melden, ihr Anliegen schildern und dann entscheiden, welcher der passende Weg ist. Die Anfragen betreffen alle Möglichkeiten wie Tilgungspausen, Ratenstundung, Zuschüsse und Liquiditätshilfeprogramme mit Haftungsfreistellung der KfW oder der Länder. Nachgefragt hat diese Redaktion bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord, der Mannheimer Commerzbank und der VR-Bank Rhein-Neckar. Insgesamt sind bereits 1578 Anfragen gestellt worden. Den größten Anteil machen kleine Unternehmen und Selbstständige (83 Prozent).

Wer fragt nach wie viel Geld?

Während die Anfragen bei den kleineren Unternehmen überwiegen, geht es hingegen bei den großen Firmen um viel mehr Geld. Nicht alle Banken haben die gleichen Angaben gemacht, weshalb sich bisher keine Gesamtsumme nennen lässt. Jedoch lässt sich daraus grob schätzen, dass die angefragten Volumina der großen Unternehmen rund 90 Prozent der gesamten Anfragen ausmachen.

Jeden Tag ändern sich die Vorgaben und Unterstützungsmöglichkeiten der Regierung. Wie werden die Bankmitarbeiter vorbereitet?

Bei der VR-Bank werden laut einem Sprecher täglich alle Kredithemen gesammelt und strukturiert. „Im Anschluss erhalten die Mitarbeiter sofort über alle Kanäle die gesammelten Informationen.“

„Es ist in der Tat eine sehr fordernde Situation“, sagt der Sprecher der Sparkasse. Man habe sogenannte Filterbeauftragte, die Informationen so strukturieren, dass Berater „umfassend über den aktuellen Stand informieren“ könnten.

Auch die Deutsche Bank musste sich auf diese Situation einstellen. „Bis vor zwei Wochen waren KfW-Fördermittel selten gefragt“, schreibt ein Sprecher auf Anfrage. „Wir haben unsere Mitarbeiter seitdem permanent geschult und besprochen, was es zu beachten gilt, wenn ein Unternehmer einen Förderkredit beantragt.“ Auf einem 30 seitigen Dokument stünden die wichtigsten Fragen und Antwortenfür die Mitarbeiter.

„Wir sehen einen hohen Beratungsbedarf zu den Förderprogrammen und haben unsere Mitarbeiter noch mal umfassend zu den neuen Programmen geschult“, heißt es bei der Commerzbank. Hierzu stehe man in Kontakt und Austausch, insbesondere über Telefonkonferenzen. „Zusätzlich unterstützt werden unsere Kundenbetreuer von rund 100 Experten für öffentliche Fördermittel“, teilt eine Sprecherin mit.

Wie sieht die Beratung in der Corona-Zeit aus?

„Wir tun alles, um unsere Kunden bestmöglich zu informieren, zu unterstützen und einen reibungslosen Ablauf bei der Antragstellung zu ermöglichen“, heißt es bei der Commerzbank. Dazu habe man zum Beispiel „innerhalb sehr kurzer Zeit digitale Antragsstrecken für unsere Firmen- und Unternehmerkunden gebaut“. Insgesamt ist der Ausbau der digitalen Kommunikation gestiegen. Auch die Sparkasse verweist darauf, das Bankgeschäfte von zuhause aus möglich seien.

Hat sich der Alltag in den Banken geändert?

Ja. Nur noch wenige Filialen haben für ihre Kunden geöffnet (siehe Infobox). Außerdem habe man etwa bei der Sparkasse den Betrieb so strukturiert, dass das Geschäft auch in einer Notfallsituation weiterlaufen kann. „So sitzen Fachabteilungen zum Beispiel nicht mehr an einem Ort, sondern sind auf mehrere Standorte verteilt“, sagt ein Sprecher. „Außergewöhnliche Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen“, heißt es bei der VR-Bank. Man versuche, die Berührungspunkte zu reduzieren. Mitarbeiter hielten sich ausschließlich auf ihren Stockwerken auf, inklusive eines Mindestabstandes von zwei Metern. Homeoffice und die Verteilung auf Geschäftsstellen im gesamten Geschäftsgebiet seien weitere Maßnahmen.

