Angst vor dem Dominoeffekt

Mannheim.Bei den Unternehmen ist es schon gängige Praxis – jetzt bitten auch immer mehr Banken ihre Privatkunden zur Kasse, wenn diese ihr Geld einfach nur auf dem Girokonto liegen lassen. Ein Trend, der jetzt auch auf die Region übergreift. Die Mannheimer Sparkasse Rhein Neckar Nord will schon 2020 Negativzinsen einführen. Die Commerzbank führt Gespräche mit den sehr vermögenden Privatkunden. Dagegen prüft die VR Bank Rhein-Neckar noch, ob sie von ihren Privatkunden Strafzinsen verlangen wird.

Bei keiner der genannten Banken ist von Negativzinsen für das Massengeschäft die Rede. Es geht eher um Beträge von mehreren hunderttausend Euro. Im Unterschied zur Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck, die es in der vorigen Woche in die Schlagzeilen schaffte, weil sie den Strafzins für neue Kunden schon ab dem ersten Euro verlangt.

Rechtslage unklar

Am liebsten würden die drei Geldinstitute das „Verwahrentgelt“, wie es in der Branche beschönigend genannt wird, auch von den Bestandskunden verlangen. Aber: „Die Rechtslage ist unklar. Es gibt ein Urteil des Landgerichts Tübingen von 2018, wonach die Banken ihre Verträge für Bestandskunden nicht nachträglich ändern dürfen“, sagt der Banken-Experte Martin Weber von der Universität Mannheim. „ Ich kann mir deshalb vorstellen, dass es zu diesem Thema irgendwann ein Urteil in der nächsten Instanz geben wird“, so Weber weiter. Das Landgericht Tübingen hat auch Strafzinsen für Neukunden verboten, wenn diese bereits eine Kontoführungsgebühr zahlen müssen. Die Hindernisse sind also groß.

Die Banken wissen natürlich um diese rechtlichen Probleme. Sie suchen deshalb zuerst den Kontakt mit ihren Bestandskunden und versuchen, sie freiwillig dazu zu bewegen, andere Anlageformen zu wählen. Falls dies aber nicht gelingt, kommt das Thema Strafzinsen auf den Tisch. Der Holzhammer ist dabei kein probates Werkzeug.

Aber die Sache bleibt heikel. „Wer Negativzinsen verlangt, muss damit rechnen, dass die Kunden sich eine Bank suchen, die dies nicht tut“, sagt Weber. Und dennoch lässt das Thema die Branche nicht los. Die Geldinstitute sind in einer Zwickmühle. Sie fürchten einen Dominoeffekt, wenn sie die Füße stillhalten. „Wer nämlich keinen Strafzins verlangt, geht das Risiko ein, dass seine Bank dann von Neukunden mit viel Geld geflutet wird“, sagt Finanzexperte Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

Noch erheben wenige Geldinstitute Strafzinsen. Das Verbraucherportal Biallo zählt rund 150 – 52 davon wollen auch von Privatkunden eine zusätzliche Gebühr. Ob sie sich auf breiter Front durchsetzen wird, weiß keiner genau. „Wenn aber jetzt die Sparkassen im großen Stil anfangen würden, Strafzinsen zu erheben, würde viel Bewegung in die Geschichte kommen. Die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Volksbanken müssten handeln“, sagt Heinemann.

Mit Blick in die Vergangenheit stellt er fest: „Früher war der Reichtum der Kunden ein Segen, jetzt ist er für die Banken ein Fluch“, so der Wissenschaftler. Die Reichen hätten viel Geld als Einlagen auf dem Konto, und für das neue Auto bräuchten sie keinen Kredit, sie würden es einfach bar bezahlen. Und die Bank verdient nichts.

Was passiert aber, wenn die Banken die Negativzinsen von allen Kunden verlangen würden? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwägt bereits einen staatlichen Ausgleich der Negativzinsen und will so die Sparer schützen. „Wir sind kein Volk der Spekulanten, sondern eines, das solide wirtschaftet. Deswegen gehört Sparen dazu“, sagte er am Donnerstag der „Passauer Neuen Presse“. Mitte August hatte er ein Verbot von Negativzinsen gefordert und vorgeschlagen, Einlagen bis 100 000 Euro sollten von Strafzinsen ausgenommen werden.

„Ein Verbot ist politisch nicht durchsetzbar“, sagt Weber von der Uni Mannheim. „Das Land Bayern holt sich doch selbst Geld über Staatsanleihen mit Negativzinsen. Deshalb wäre ein Verbot aberwitzig“, ergänzt Heinemann vom ZEW.

Widerstand gegen Söders Pläne

Der Heidelberger SPD-Politiker Lothar Binding lehnt Söders Pläne rundweg ab und schlägt stattdessen vor, dass der Staat in die Infrastruktur und die Schulen investieren soll. „Auch über Kredite“, sagt er. „Dies würde mittelfristig dazu führen, dass die Zinsen wieder steigen“, pflichtet ihm sein Heidelberger Kollege Danyal Bayat (Grüne) bei. Binding verweist darauf, dass die Banken mit dem Strafzins der Europäischen Zentralbank motiviert werden sollten, Kredite zu vergeben, statt das Geld der Zinsen wegen zu horten. „Dazu braucht es aber Kapazitäten. “

Der Heppenheimer Bundestagsabgeordnete Till Mansmann (FDP) von der FDP sieht bei einem Verbot in erster Linie die Vertragsfreiheit „erheblich eingeschränkt“.Eine solche einschneidende Entscheidung der großen Koalition in Berlin würde die Erträge der Banken weiter schmälern und den Druck auf Filialschließungen verstärken. Die Mannheimerin Gökay Akbulut (Linke) hält ein Verbot von Negativzinsen für „unwahrscheinlich“. Ausgleichszahlungen an Sparer gingen zulasten von Geringverdienern, die kein Geld auf der Bank hätten, aber Steuern zahlen müssten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.11.2019