Angst vor neuem Abschwung

Rhein-Neckar.Das Rückschlagpotenzial ist gewaltig – das ist die zentrale Feststellung der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) im Herbst. Diese Aussage ist gleichzeitig die Prognose für die kommenden Monate, die IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke nach der Verkündung des erneuten Lockdowns stellt. Vor allem Unternehmen, die bereits vom ersten Lockdown stark betroffen waren, die teilweise im Sommer wieder haben Tritt fassen können – für sie seien die politischen Entscheidungen vom Mittwoch ein harter Schlag.

Nach den teilweise dramatischen Folgen der Corona-Pandemie im Sommer hatten sich die Unternehmen in der Region gerade wieder etwas erholt. Das geht aus der Umfrage hervor. Allerdings ist sie nur ein Rückblick. Befragt wurden im September 531 regionale Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen. Die am Mittwoch beschlossenen Maßnahmen waren zu dieser Zeit also noch überhaupt nicht absehbar.

Im März und April fielen die Umsätze extrem. Langsam erholte sich die Wirtschaft nun wieder. Jetzt kommt der erneute Lockdown. Ganz so schlimm wie im Frühjahr werde es nicht, sagt Nitschke am Donnerstag bei der Vorstellung der Umfrage. „Es ist in den Beschlüssen von Mittwoch wichtig gewesen, dass man nicht erneut den Handel in der Breite anging.“ Das sei im Frühjahr ein maßgeblicher Grund für die Umsatzrückgänge im Handel gewesen – und gleichzeitig in der vorgelagerten Konsumgüterindustrie. Gleichwohl würden die Branchen, die mit den jetzigen Maßnahmen im Fokus stünden, massive Rückschläge erleiden. „Und da gibt es ja auch Zulieferungen. Auch von der Industrie. Etwa die Lebensmittelindustrie, die Hotels und Gastronomen beliefert.“ Man befürchtet, dass es in den Wintermonaten eher wieder eine Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivitäten gibt.

Antragstellung kompliziert

Die angekündigten Hilfen werden von Nitschke unterschiedlich bewertet. Positiv sei, dass die Politik eine Kurskorrektur vorgenommen hat. Bisher habe man nach den Betrieben geschaut, denen es besonders schlecht ginge. Nun werden die Branchen, die vom Teil-Lockdown betroffen sind, bis zu einer Unternehmensgröße von bis zu 50 Mitarbeitern unterstützt – mit 75 Prozent Erstattung des Umsatzausfalls.

„Das ist quasi eine ganz neue Strategie. Weg von den Einzelfällen, hin zu einer Entschädigungszahlung.“ Das sei an sich der richtige Ansatz. „Die Frage wird sein, wie das jetzt tatsächlich administriert wird. Und da haben wir so unsere Sorgen.“ Die Erfahrung bei den bisherigen Maßnahmen sei, dass die Unternehmen schon jetzt nicht mehr durchblickten. „Wie ist das ganze Förder-Tohuwabohu zu bewerten? Wie findet man für den eigenen Betrieb den Weg durch den Dschungel?“

Die Antragszahlen seien niedrig. Nitschke befürchtet, das hänge mit der Komplexität zusammen. „Das neue Programm verspricht uns als IHK eine Vereinfachung. Aber hoffentlich ist es auch für die Antragsteller einfacher.“ Wichtig sei zudem das Tempo in Sachen Hilfeleistung. „Es geht nämlich um Branchen, denen das Wasser bis zum Halse steht. Wo zu befürchten ist, dass viele bis zum nächsten Jahr gar nicht mehr überleben.“ Da komme es darauf an, dass die Unterstützung hinreichend schnell und gründlich komme. Die Forderung der IHK an die Politik ist also, Hilfen schneller und einfacher zu leisten.

Angekündigt waren unbürokratische und zielgerichtete Hilfen. Fest stand am Donnerstag: 75 Prozent ihres verlorenen Umsatzes bekommen Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern. Größere Unternehmen können mit 70 Prozent rechnen. Vorgesehen sind dafür bis zu zehn Milliarden Euro. Die Messgröße ist dabei weitgehend der Umsatz des Monats November 2019. Ausnahmen gibt es bei Firmen, die zu dieser Zeit noch nicht existierten, oder auch bei Solo-Selbstständigen mit stark schwankenden Umsätzen.

