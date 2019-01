Anlage wird umgesiedelt

Charleston.Eine komplette Chemieanlage wird in Brasilien eingepackt und in den USA wieder aufgebaut – das ist auch für Industrieservice-Spezialisten ein ungewöhnliches Projekt. In der Region Charleston im amerikanischen Bundesstaat West Virginia errichtet die US-Tochter Westcon eine Methanolanlage, die zuvor wegen der hohen Energiepreise stillgelegt worden war. Dank des günstigen Schiefergases lohnt sich die Inbetriebnahme im Norden.

Mindestens 26 Millionen Dollar bekommt Westcon für diesen Auftrag des US-Unternehmens US Methanol. Allerdings dürfte das Auftragsvolumen noch um einiges steigen, denn die Altanlage bringt so einige unangenehme Überraschungen. So muss ein Großteil der gelieferten Rohrleitungen ausgetauscht werden.

Das führt auch dazu, dass der Wiederaufbau inklusive Baustellenvorbereitung, Rohrleitungsbau und Elektroarbeiten drei Jahre dauern wird. Angepeilt war nur knapp ein Jahr. „Das Projekt ist eine logistische Herausforderung“, erklärt Bauleiter Steven Navarette: 750 000 Einzelteile müssen ausgepackt, begutachtet und ausgetauscht oder wieder eingebaut werden. be

