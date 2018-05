Anleger ernüchtert nach Platzen der Regierungsbildung in Rom

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Scheitern der geplanten populistischen Koalition in Italien ist die anfängliche Euphorie der Dax-Anleger am Montag in Ernüchterung umgeschlagen.

Der deutsche Leitindex büßte seine anfänglichen Tagesgewinne komplett ein und stand am frühen Nachmittag 0,79 Prozent tiefer bei 12 835,36 Punkten. Angesichts der Feiertage in London und New York hielten sich die Aktivitäten der Händler allerdings in Grenzen.

In der zweiten deutschen Börsenreihe gab der Index der mittelgroßen Werte MDax um 0,35 Prozent auf 26 620,23 Punkte nach. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax hingegen ging es um 0,21 Prozent auf 2830,09 Punkte nach oben.