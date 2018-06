Anschreiben ein Auslaufmodell?

Anzeige

„Für Schüler ist so ein Motivationsschreiben schon schwierig“, sagt Hennemann. Auch andere seien froh, wenn sie nicht so viel schreiben müssten. „Wir prüfen die Motivation der Bewerber sowieso noch mal in einem Gespräch ab.“ Der Konzern überlegt, bei welchen Berufsgruppen er noch auf das Motivationsschreiben verzichten könnte.

Auch die Lufthansa überdenkt das Anschreiben. Sie verlangt es noch von Azubis. Bei verschiedenen Berufsgruppen aber reicht seit Frühjahr eine Kurzbewerbung ohne das klassische Anschreiben, etwa bei Flugbegleitern oder IT-Mitarbeitern. Das solle ausgeweitet werden, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft. „Die Motivation lässt sich sehr gut im Bewerbungsgespräch abfragen.“

Bei der Drogeriemarktkette Rossmann brauchen manche Gruppen seit rund einem Jahr kein Anschreiben mehr. „Letztendlich liegt es beim Bewerber, ob er uns ein Anschreiben schicken möchte“, erklärt Sprecherin Nadine Leinewerber. Bei Azubis interessiere sie dagegen die Motivation noch. Der Softwarekonzern SAP legt nach eigenen Angaben ebenfalls weniger Wert auf alte Formalitäten.

Für SAP ist Form nachrangig

Stattdessen sei wichtig, was Kandidaten als Individuum ausmache, sagt SAP-Personalchef Cawa Younosi. „Die Form, wie das transportiert wird, ist nachrangig.“ Ob mit oder ohne Anschreiben, online per Profil im beruflichen Netzwerk oder digitalen Lebenslauf; Vorstellung per Video oder klassisch. „Wir wollen keine Barrieren schaffen, die besten Talente für uns zu gewinnen.“ Auch die Berliner Verkehrsbetriebe BVG prüfen, ob sie bei Azubis das Anschreiben streichen.

Andere Unternehmen halten dagegen am Bewerbungsschreiben fest. Beim Autobauer Daimler, bei der Post und der Berliner Stadtreinigung ist das Anschreiben noch gefragt. Auch der Medizinkonzern Fresenius verlangt von Azubis ein klassisches Bewerbungsschreiben. „Es hilft, sich ein besseres Bild vom Bewerber zu machen“, so ein Sprecher.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018