Ansturm der Spieler

Computerspieler gestern am Eröffnungstag der Gamescom. © dpa

Köln.Auf der Gamescom in Köln hat der große Andrang der Computer- und Videospielefans begonnen. Nach einem Fachbesuchertag am Dienstag stand gestern die Eröffnung der Messe auch für Privatbesucher auf dem Programm – und die kamen in großer Zahl, um die neusten Spieletitel der großen Firmen der Branche anzutesten. Bis zum Samstag werden Hunderttausende Menschen erwartet. Motto der Gamescom 2018 ist „Vielfalt gewinnt“.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will die Spielemesse auch künftig in Köln halten. „Die Landesregierung will alles in ihrer Macht stehende dafür tun, damit die Messe in Köln bleibt“, sagte Laschet dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Hintergrund sind dem Bericht zufolge laufende Verhandlungen der Kölner Messe mit dem Branchenverband Game über eine mögliche Verlängerung des Vertrags. Die Gamescom in Köln sei eine Erfolgsgeschichte, so Laschet. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018