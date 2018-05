Anteilseigner erwarten Klarheit vom neuen Chef

Anzeige

Zwölf Manager müssen gehen

Die Erwartungen an Sewing sind hoch. Viele wünschen ihm Erfolg. „Wir brauchen in Deutschland eine international stark und gut aufgestellte Großbank“, sagt der Chef einer renommierten Frankfurter Privatbank. Allein schon, um deutsche Unternehmen bei ihren Geschäften jenseits der Grenze zu unterstützen.

Auch bei Aufsehern genießt der neue Bank-Chef einen guten Ruf. „Wir schätzen hin“, betont Raimund Röseler, Exekutivdirektor der Finanzaufsicht. Auch wenn Sewing noch keine detaillierte Strategie präsentiert hat – er greift durch. Cryan, Schenck und die scheidende IT-Chefin Kim Hammonds („Die unfähigste Firma, bei der ich je gearbeitet habe“) werden nicht ersetzt, der Vorstand schrumpft von zwölf auf neun Köpfe. Die Führungsgremien der Privatkundensparte und der Investmentbank werden gestrafft. Zwölf Top-Manager müssen gehen.

Die Bank hat eigenen Angaben nach in den letzten Monaten Experten etwa für die Unternehmensfinanzierung gewinnen können. Aber ihr fehlen Manager mit einem Netzwerk in der Heimat, aber auch international – so wie es einst Ex-Co-Chef Jürgen Fitschen hatte. Die Verbindung in die Wirtschaft leidet auch dadurch, dass im Aufsichtsrat nach der Hauptversammlung keine Vertreter der deutschen Industrie mehr sitzen werden. Als letzte verlassen Ex-SAP-Chef Henning Kagermann und der Eon-Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen das Gremium.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.05.2018