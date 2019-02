Anteilskauf in Australien

Das Nordzucker-Werk in Uelzen (Niedersachsen). © dpa

Braunschweig.Nordzucker wird Mehrheitseigner eines großen Zuckerherstellers in Australien. Das Unternehmen kauft 70 Prozent der Anteile an Mackay Sugar Limited. „Die Wachstumsregionen im Zucker liegen außerhalb der Europäischen Union. Mit der Beteiligung können wir uns einen substanziellen Anteil am australischen Markt sichern und erhalten Zugang zum südostasiatischen Markt“, sagte Vorstandschef Lars Gorissen. Nordzucker setze bei der Herstellung auf Zuckerrüben und Zuckerrohr.

Für die Beteiligung wird Nordzucker ein Eigenkapital von 60 Millionen Australischen Dollar (rund 38 Millionen Euro) einbringen. Außerdem erhalte Mackay Sugar ein zusätzliches Gesellschafterdarlehen von ebenfalls bis zu 60 Millionen Dollar. Gorissen erklärte, die Rohrzuckerproduktion sei auch bei niedrigeren Zuckerpreisen profitabel.

Nordzucker kämpft mit dem Preisverfall auf dem Weltmarkt – wie der größte Konkurrent Südzucker. Der Mannheimer Konzern hat außerhalb Europas noch keine Beteiligungen an einem Zuckerhersteller, schließt das aber nach eigenen Angaben künftig nicht aus. Südzucker ist schon länger am britischen Rohstoffhändler ED&F Man beteiligt, der international tätig ist.

