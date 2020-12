Appell für Ausbildung

Mannheim.Die Vorsitzenden der Spitzenverbände von Arbeitgebern und Gewerkschaften, Rainer Dulger und Reiner Hoffmann, setzen sich in einem gemeinsamen Appell für die Sicherung der Ausbildung trotz erschwerter Bedingungen in Corona-Zeiten ein. „Der Weg der Unternehmen aus der pandemiebedingten Krise heraus kann nur mit ausreichend Fachkräften in Industrie, Handel und Handwerk gelingen“, teilten Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), und Hoffmann, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), am Dienstag gemeinsam mit.

Deutlich weniger Lehrverträge

Beide riefen junge Menschen dazu auf, sich auch im bereits laufenden Ausbildungsjahr noch aktiv um eine Lehrstelle zu bewerben. Gleichzeitig appellierten Dulger und Hoffmann an die Unternehmen, weiter Ausbildungsplätze anzubieten und sich aktiv in die Nachvermittlung einzuschalten. Für das Ausbildungsjahr 2021 sollten schon jetzt möglichst viele Plätze eingeplant werden.

Deutlich weniger Jugendliche haben in diesem Jahr eine Ausbildung begonnen als noch 2019. So wurden 57 600 Ausbildungsverträge weniger abgeschlossen als im Vorjahr, wie aus der am Dienstag vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) vorgestellten Ausbildungsbilanz 2020 hervorgeht. Das entspricht einem Minus von elf Prozent. Insgesamt wurden bundesweit 467 500 Ausbildungsverträge geschlossen, 2019 waren es noch 525 000. Erstmals seit der Wiedervereinigung lag die Zahl damit unter 500 000.

Gründe dafür sind nach Angaben des Instituts einerseits ein deutlich reduziertes Angebot an Ausbildungsplätzen und zugleich eine gesunkene Nachfrage nach Lehrstellen. Außerdem ist es laut BIBB in Zeiten ohne Ausbildungsmessen und Betriebspraktika noch schwerer geworden, Betriebe und Azubis zusammenzubringen. fas/dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020