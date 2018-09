Arbeit ohne Sinn macht krank

Berlin.Wer in seinem Beruf einen Sinn sieht, fehlt seltener. Und wenn Wunsch und Wirklichkeit im Arbeitsleben harmonieren, haben Beschäftigte weniger körperliche und psychische Beschwerden, wie etwa Rückenschmerzen. Das belegt der aktuelle „Fehlzeiten-Report“ der AOK-Gesundheitskasse. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie krank waren die Beschäftigten im vergangenen Jahr?

Bezogen auf die 13,2 Millionen bei der AOK versicherten Arbeitnehmer ist der Krankenstand im vergangenen Jahr mit 5,3 Prozent stabil geblieben. Damit fehlte jedes erwerbstätige Mitglied im Schnitt 19,4 Tage wegen einer ärztlichen Krankschreibung. Am häufigsten aufgrund von Atemwegserkrankungen wie Bronchitis und Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenproblemen. An dritter Stelle folgten psychische Probleme.

Welchen Einfluss hat Zufriedenheit mit dem Job auf Fehlzeiten?

Einen großen. Im Rahmen des Reports befragte das Wissenschaftliche Institut der AOK über 2000 Erwerbstätige, ob sie ihre Arbeit als sinnstiftend empfinden. Ergebnis: Arbeitnehmer, die dies bejahten, fehlten 2017 nur 9,4 Tage krankheitsbedingt, die anderen 19,6 Tage.

Wie wirkt sich der Spaß im Beruf auf konkrete Beschwerden aus?

Positiv. Empfinden Beschäftigte ihre Arbeit als sinnig, werden alle Beschwerden seltener genannt (Rücken- und Gelenkschmerzen 34 Prozent; Erschöpfung 33,2 Prozent). Ist dies nicht der Fall, berichten 54,1 Prozent über Rücken- und Gelenkschmerzen und 56,5 Prozent über Erschöpfung.

Was ist den Arbeitnehmern wichtig?

98,4 Prozent gaben an, ihnen sei wichtig, sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen. Auch eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen (97,9 Prozent), ein gutes Betriebsklima (96,8 Prozent), die Loyalität des Unternehmens gegenüber den Mitarbeitern (96,8 Prozent) sowie ein gutes Verhältnis zum Vorgesetzten (92,4) empfanden die Beschäftigte als bedeutsam. „Leider stimmen Wunsch und Wirklichkeit oft nicht überein“, resümierte AOK-Forscher Helmut Schröder. So fanden nur 69,3 Prozent der Befragten, dass sich ihr Arbeitgeber ihnen gegenüber loyal verhalte. Ein positives Betriebsklima erleben laut der Umfrage nur 78 Prozent der Beschäftigten.

Woran liegt ein schlechtes Betriebsklima?

Offenbar werden die Bedürfnisse der Arbeitnehmer noch zu oft ignoriert. Das Verhalten von Führungskräften wirke sich „auf das Betriebsklima, das Wohlbefinden und damit auch auf die Fehlzeiten im Unternehmen“ aus, so der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch. Vor allem in Branchen mit gravierendem Fachkräftemangel wie etwa der Pflege könne dies zum Problem werden. Laut dem Report hat insbesondere die Anerkennung für die geleistete Arbeit wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit der Beschäftigten.

Wie könnten sich die Krankentage reduzieren oder sehr lange Fehlzeiten verhindern lassen?

Der Ärzteverband Marburger Bund schlägt eine neue Form von Arbeitsminderungs-Bescheinigungen für Beschäftigte vor, um lange komplette Krankschreibungen zu vermeiden. Der Vorsitzende Rudolf Henke sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Viele erkrankte Arbeitnehmer könnten wahrscheinlich schneller genesen und würden weniger lange dem Arbeitsprozess fernbleiben, wenn es nicht nur die Wahl zwischen Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit gäbe.“ Gerade bei psychischen Störungen, besonders bei Depressionen, könnten längere Krankschreibungen Symptome verstärken. „Oft kommt auch Angst um den Arbeitsplatz dazu.“

Wie könnte eine solche Bescheinigung funktionieren?

Ärzte, so die Idee des Ärzteverbands, könnten verordnen, dass Arbeitnehmer – wenn vertretbar – wenige Stunden am Tag arbeiten können. „Tagesstruktur und Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen blieben erhalten, die Gefahr einer sozialen Isolation wäre deutlich gemindert“, argumentierte Henke. Ärzte sollten zum Beispiel verordnen können, dass ein Patient vier oder sechs Stunden Schonung bekommt.

Wie kommt dieser Vorschlag ei Arbeitnehmervertretern an?

Die sogenannte Arbeitsminderungs-Bescheinigung stößt beim Südwest-Ableger der Gewerkschaft Verdi auf Kritik. Durch sie bestehe die Gefahr, dass der Arbeitgeber schon frühzeitig Rückschlüsse auf das Krankheitsbild ziehen könne, sagte Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross gestern im Radioprogramm SWR Aktuell. Wenn überhaupt, sollten Arbeitsminderungs-Bescheinigungen nur auf Wunsch des Arbeitnehmers erstellt werden dürfen. Die Entscheidung allein dem Arzt zu überlassen, lehnte Gross ab. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.09.2018