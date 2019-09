Arbeitgeber sagen nein

Wiesbaden.Vor den Verhandlungen für etwa 100 000 Beschäftigte in der hessischen Chemieindustrie haben die Arbeitgeber die Forderungen der Gewerkschaft abgelehnt. Das Paket der IG BCE blende die schwache Branchenkonjunktur aus, erklärte der Arbeitgeberverband Hessenchemie am Freitag in Wiesbaden.

Nach einem schwachen ersten Halbjahr erwarte man 2019 einen Rückgang der Produktion um vier Prozent und beim Umsatz um drei Prozent, rechnete Hauptgeschäftsführer Dirk Meyer vor. Eine rasche Trendwende bei der Nachfrage sei nicht in Sicht. Die IG BCE geht unter anderem mit der Forderung nach einer arbeitgeberfinanzierten Pflegezusatzversicherung in die Verhandlungen, die am 1. Oktober in Wiesbaden beginnen. Zudem will die Gewerkschaft eine über der Inflationsrate liegende Entgelterhöhung durchsetzen sowie ein „Zukunftskonto“ von 1000 Euro pro Jahr und Beschäftigtem. dpa

