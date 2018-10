Arbeitsgericht: Betriebsratswahl bei Lamy unwirksam

Das Arbeitsgericht in Heidelberg hat die Betriebsratswahl beim Heidelberger Füllerhersteller Lamy für unwirksam erklärt. Während der Wahl sei gegen wesentliche Vorschriften verstoßen worden, so die Begründung am Dienstag. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.

Während die IG Metall Heidelberg die Entscheidung begrüßt, hat Lamy jetzt einen Monat Zeit Beschwerde einzulegen. Die Gewerkschaft hatte die letzte Betriebsratswahl bei dem Unternehmen angefochten und 24 Fehler im Wahlprozess angeführt.