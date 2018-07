Arbeitskosten legen zu

Anzeige

Berlin.Die zuletzt gestiegenen Arbeitskosten in der deutschen Privatwirtschaft sind im vergangenen Jahr weiter um 2,8 Prozent gestiegen – deutlich mehr als im EU-Durchschnitt. Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsexperten sieht das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) darin aber keinen Grund zur Besorgnis.

Nachwirkung des Mindestlohns

Deutschland habe „Nachholbedarf“, sagte Institutsdirektor Gustav Horn gestern bei der Vorstellung einer Untersuchung in Berlin. Zu den Arbeitskosten zählen unter anderem die Bruttolöhne und die Arbeitgeberanteile an den Sozialbeiträgen. Laut IMK-Report mussten die Betriebe in der privaten Wirtschaft für eine Arbeitsstunde im vergangenen Jahr 34,60 Euro aufwenden. Im gesamten Euro-Raum waren es durchschnittlich 30,40 Euro und über alle EU-Länder hinweg 26,60 Euro.

Der Anstieg in Deutschland geht in erster Linie auf die Nachwirkungen des 2015 eingeführten Mindestlohns sowie die allgemeinen Lohnzuwächse zurück. Die tariflichen Steigerungen lagen 2017 im Schnitt bei 2,4 Prozent. Auch die gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten, also das Verhältnis von Arbeitskosten und Produktivität, sind in Deutschland 2017 mit 1,8 Prozent schneller gestiegen als im Schnitt des Euro-Raums (0,8 Prozent).