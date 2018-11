Arbeitslosen droht oft Armut

Berlin.Wer arbeitslos wird, droht immer häufiger in Armut abzurutschen. So galten im vergangenen Jahr weit über zwei Drittel aller Erwerbslosen in Deutschland als armutsgefährdet. Damit hat sich dieser Anteil gegenüber dem Jahr 2000 fast verdoppelt. Das geht aus einer aktuellen Datenübersicht des Europäischen Statistikamtes Eurostat hervor, die dieser Redaktion vorliegt. 70,5 Prozent der Arbeitslosen waren demnach im vergangenen Jahr von Armut bedroht.

In keinem anderen Land der EU ist dieser Anteil aktuell so hoch wie in Deutschland. Der EU-Durchschnitt liegt bei 48 Prozent. Nach den Kriterien der europäischen Statistik gilt als armutsgefährdet, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung im jeweiligen Mitgliedsstaat zur Verfügung hat.

In Deutschland lag dieser Schwellenwert für einen Alleinstehenden im vergangenen Jahr bei 1096 Euro im Monat. Darin eingerechnet sind auch alle staatlichen Transfers wie zum Beispiel Hartz IV oder Wohngeld.

„Weitgehend unberücksichtigt“

Die Arbeitsmarkexpertin der Grünen, Beate Müller-Gemmeke, sieht mehrere Ursachen für das deutsche Phänomen. „Das Arbeitslosengeld I wird der sich verändernden Arbeitswelt an manchen Stellen nicht mehr gerecht. Kurze Erwerbsverläufe, wie sie zum Beispiel bei Leiharbeitskräften üblich sind, bleiben weitgehend unberücksichtigt“, sagte Müller-Gemmeke.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren im Oktober 66,3 Prozent aller Arbeitslosen in Deutschland auf Hartz IV angewiesen. Nur ein Drittel (33,7 Prozent) bezog das beitragsfinanzierte Arbeitslosengeld I. Es wird für maximal zwei Jahre gewährt und liegt bei 60 Prozent des Nettogehalts, bei Arbeitnehmern mit Kindern bei 67 Prozent. Anspruchsberechtigt ist aber nur, wer in den zwei Jahren vor dem Jobverlust (Rahmenfrist) mindestens zwölf Monate lang einen versicherungspflichtigen Job hatte. Diese Voraussetzung erfüllen viele Betroffene nicht. Zuletzt rutschte fast jede vierte neue Arbeitslose deshalb auch sofort in Hartz IV.

Im sogenannten Qualifizierungs-chancengesetz, das der Bundestag in Kürze verabschieden soll, ist eine Erweiterung der Rahmenfrist für die zwölfmonatige Mindestversicherungszeit von zwei auf zweieinhalb Jahre vorgesehen. Diese Nachbesserung sei aber „ allenfalls halbherzig“, kritisierte Müller-Gemmeke. „Die Arbeitslosenversicherung muss wieder zum Hauptinstrument der sozialen Sicherung bei Erwerbslosigkeit werden“, forderte auch die Arbeitsmarktexpertin der Linken, Sabine Zimmermann.

