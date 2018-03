„Auch in Europa gibt es Kritik an Chinas Praktiken“

Anzeige

Was will der US-Präsident Trump in diesen Gesprächen konkret erreichen?

Hardt: Ich kenne noch keine konkrete Vorlage seitens Amerikas. Im Kern muss es beiden Seiten darum gehen, die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA wieder auf eine solide und nachhaltige Grundlage zu stellen.

Vielleicht will Trump nur den einen Rest der Welt gegen den anderen ausspielen. Denn ab sofort wird ja China mit US-Strafzollen belegt.

Hardt: Die US-Regierung ist der Auffassung, dass die Art und Weise, wie China zum Beispiel seinen Stahl auf den Markt bringt, nicht fair ist und auch nicht im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO steht.

Hat sie damit recht?

Hardt: Klar ist, dass es auch in Europa Kritik an den chinesischen Handelspraktiken gibt. Insofern wäre es wichtig, dass Europa und die USA eine gemeinsame Position zu diesem Problem formulieren und abgestimmte Forderungen, um dem Problem beizukommen.

Aber Deutschland und China sind beim Handel eng verzahnt. Also trifft Trumps Bann gegen Peking doch auch unser Land.

Hardt: Einerseits ist zu befürchten, dass sich China für seine Produkte, die es nicht mehr in die Vereinigten Staaten liefern kann, andere Märkte sucht und sich der Preiskampf gerade auf dem europäischen Markt weiter verschärft. Zum anderen ist aber zu bezweifeln, dass Strafzölle auf chinesischen Stahl wirklich zu einem wesentlichen Rückgang der amerikanischen Importe führen werden.

Warum?

Hardt: Die amerikanische Industrie ist doch darauf angewiesen, Stahl in guter Qualität und zeitgerecht zu bekommen. Ob die US-Stahlindustrie diese Lücke so einfach ausfüllen kann, ist nicht ausgemacht. Ein Effekt könnte sein, dass die US-Bürger und die heimische Wirtschaft mehr Geld für Produkte aus Stahl bezahlen müssen. Und das ist das Gegenteil dessen, was Donald Trump seinen Landsleuten versprochen hat.

Was hat Europa als Druckmittel in der Hand, um Trump von seinem Protektionismus abzubringen?

Hardt: Europa ist die einzige Wirtschaftsmacht auf der Welt, die den USA ebenbürtig ist. Das weiß der US-Präsident. Das hat in Washington anfangs auch einige Skepsis gegenüber der Europäischen Union verursacht. Inzwischen sehe ich aber Anzeichen dafür, dass das Weiße Haus auf gemeinsame Aktionen im Interesse eines fairen Welthandels setzen könnte. Diese Chance muss die EU nutzen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.03.2018