Auf der Anklagebank fehlt einer

Mannheim.Volker Grub, der Insolvenzverwalter des früheren Leuchtenherstellers Hess AG (Villingen-Schwenningen), ist am Mittwoch gar nicht anwesend im Prozess vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts. Er hat allerdings zwei Tage vorher per Pressemitteilung die zwei wegen angeblicher Bilanzfälschung angeklagten Ex-Vorstände Peter Ziegler und Christoph Hess heftig attackiert.

Das sorgt für Verstimmung auf der Anklagebank. Jürgen Fischer, Zieglers Anwalt, kritisiert, dass sich Grub „auf impertinente Weise einmischt und eine Verbindung mit Wirecard zieht. Das ist Populismus, das Gericht sollte dies bedenken, falls es ihn als Zeuge vorladen will.“ Darauf reagiert der Vorsitzende Richter Oliver Ratzel, der im Verfahren die Zügel fest in der Hand hält. Das Gericht habe die Vorwürfe zur Kenntnis genommen. „Ich werde das aber nicht kommentieren.“

Attacke auf Mannheimer Justiz

Die Attacken des Insolvenzverwalters richten sich nicht nur gegen die Angeklagten, die er als die Drahtzieher der Bilanzfälschungen vor dem Börsengang 2012 sieht. Grub feuert auch eine Breitseite gegen die Mannheimer Justiz ab. Er ärgert sich darüber, dass das Landgericht die seit 2015 anhängige Anklage erst im Sommer 2020 zugelassen hat. Dafür hat Grub kein Verständnis: „Es stellt sich schon die Frage, ob eine derart nachlässige strafrechtliche Behandlung eines betrügerischen Börsenganges viel größeren Fällen, wie Wirecard, nicht den Weg bereitet hat.“

Der Insolvenzverwalter verkneift sich auch nicht die Bemerkung, dass das Verfahren nach dem Auftakt im Oktober nicht richtig Fahrt aufgenommen habe. In der Tat. Anberaumt wurden 36 Verhandlungstage. Doch wegen der Covid-19-Erkrankung einer Schöffin mussten bereits sieben ausfallen. Liegt über dem Prozess ein Corona-Fluch? Dieser Eindruck verfestigt sich am Mittwoch für kurze Zeit, als es sich herausstellt, dass der dritte Angeklagte – er spielt im Verfahren eher eine klitzekleine Rolle – einfach nicht auftaucht. Angeblich weilt er in einem Corona-Testzentrum in Bayreuth, sagt sein Anwalt.

Also nach mehrwöchiger Pause schon wieder Vertagung? Dazu hat Ratzel keine Lust. „Die Unterbrechung war jetzt schon lange genug. Eine Hauptverhandlung sollte so gut wie möglich am Stück fortgesetzt werden.“ Aber wie soll das gehen, wenn einer auf der Anklagebank fehlt? Ratzel hat eine Antwort darauf: Das Verfahren gegen den dritten Mann wird abgetrennt, die Erste Staatsanwältin Isa Böhmer hat da auch nichts dagegen, sie wollte ohnehin das Verfahren gegen eine Geldauflage einstellen, das hatte der Angeklagte aber abgelehnt.

Also geht es nur mit Ziegler und Hess weiter. Der Vorsitzende Richter hat eine Menge Fragen an Ziegler, der bereitwillig und sehr ausführlich Stellung nimmt, aber auch immer nach eigenen Angaben leider nichts Genaues sagen kann. Dabei geht es im Kern darum, ob der Vorwurf des Bilanzbetrugs zutrifft und ob Ziegler dabei die treibende Kraft war, wie es ihm die Anklage vorwirft. Ratzel will herausfinden, ob der Vorstand bei der Aktivierung von Entwicklungskosten betrogen hat, um die Bilanz der Hess AG zu schönen.

Der Schwarzwaldkrimi

Die Anklage meint, dass diese Kosten nicht in die Bilanz als Aktiva einfließen dürfen, Ratzels Bemerkungen ist zu entnehmen, dass er dies anders sieht. Er ist aber bei vielen Posten und deren Höhe misstrauisch. Immer wieder zitiert Ratzel aus E-Mails, die direkt oder in Kopie an Ziegler gegangen sind und in denen von „Tricksereien“, „frisieren“ oder „Tuning der Stunden“ die Rede ist. In einer heißt es, „da haben wir so viel krumme Hunde drin, das ist schon abenteuerlich“.

Ziegler bestreitet, dass damit vorsätzlicher Betrug gemeint war, es gebe immer Spielräume. Ratzel bringt auch das böse Wort „Scheinrechnungen“ ins Spiel. Legale Bilanztricks oder Betrug, um die Braut für den Börsengang hübsch zu machen? Ratzel erweckt nicht den Eindruck, als würde er Zieglers Story abkaufen. Der Schwarzwaldkrimi ist noch längst nicht aufgeklärt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020