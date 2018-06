Auf die Durststrecke soll eine Dividende folgen

Commerzbank-Chef Martin Zielke nannte 2017 ein „ordentliches Jahr“. © dpa

Frankfurt.Commerzbank-Chef Martin Zielke verbreitet Zuversicht in der 49. Etage der Zentrale am Frankfurter Kaiserplatz. Nicht nur weil an diesem Donnerstagmorgen die Sonne scheint, sondern weil er überzeugt ist, dass die Bank bei ihrem Umbau hin zu einem einfacheren, effizienteren und zugleich stärker digitalisierten Institut auf dem richtigen Weg ist.

Für 2018 soll sogar wieder eine Dividende

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1944 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.02.2018