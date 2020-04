Mannheim.Achim Wambach (Bild), Präsident des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), rät Unternehmen und Verbrauchern angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie zu einer kurzen Phase der Besinnung. „Die Stabilisierung der Wirtschaft ist angelaufen und erlaubt ein wenig Innehalten“, schreibt Wambach in einem Text für das Hausmagazin „ZEWNews“, der dieser Redaktion vorab vorlag. „Das wirtschaftliche Krisenmanagement – die Stabilisierung von Unternehmen und Märkten – ist in Deutschland auf einem guten Weg“, so Wambach.

Der Ökonom verweist bei seiner Einschätzung zum einen auf „bewährte Instrumente aus der Finanzkrise von 2008/09“, insbesondere das Kurzarbeitergeld sowie die Vergabe von Krediten und Bürgschaften an Unternehmen. Dazu kämen neue staatliche Unterstützungsmaßnahmen für Kleinbetriebe und Selbstständige sowie die Möglichkeit des Bundes, sich an Großunternehmen zu beteiligen. Gleichwohl spricht sich Wambach beim Wiederhochfahren der Wirtschaft für weitere Unterstützung aus: „Konjunkturprogramme werden dafür notwendig sein, auch auf europäischer Ebene, haben aber noch Zeit“, schreibt der ZEW-Präsident. „Zu einem Zurück zur Normalität wird es noch lange nicht kommen.“ fas (BILD: dpa)

