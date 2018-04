Anzeige

Hannover.Kanzlerin Angela Merkel ist lässig wie selten: Mit dem sogenannten Faustgruß – umgangssprachlich als Ghettofaust bekannt – begrüßt sie beim traditionellen Rundgang auf der Hannover Messe einen Roboter. Zwar mit entschlossenem Blick, die Faust beim ersten Versuch aber verkehrt herum. „Ob das noch mal geht, das weiß ich nicht“, unkt die Kanzlerin am Stand des Automatisierungsexperten IBG. Doch, es geht. Beim schlichten Händeschütteln mit der Maschine wirkt sie schon zuversichtlicher.

Für allzu viele Details bleibt während der Tour keine Zeit. Los geht es beim Partnerland Mexiko. Dessen Präsident Enrique Peña Nieto wird nicht müde zu betonen, dass sich sein Land in den vergangenen Jahren schrittweise verändert und vor allem geöffnet habe. Es sei ein Land, „in das zu investieren sich lohnt“.

Probleme mit dem Internet

Eigentlich aber geht es in Hannover um Digitalisierung. Roboter sind überall auf der Messe. Und sie werden immer schneller, immer sicherer und lernen selbst. Von Schutzzäunen in den Fabriken keine Rede mehr, in der Vision von Bosch Rexroth bewegen sich Roboter frei in den Werkhallen. Merkel ist sicher: Das Schlagwort der „Industrie 4.0“ – der vernetzten Industrie – sei inzwischen „mit vielen Inhalten gefüllt“. Aber manchmal hakt es doch, ausgerechnet beim Internetzugang: Der Baustoffhersteller Cemex will eigentlich eine neue App zeigen. Auf einer Karte sollen Kunden sehen, wo ihre Bestellungen gerade unterwegs sind. Aber um die App zu laden und auf einen Bildschirm zu übertragen, muss erst einmal ein Hotspot aufgebaut werden. Ein Mitarbeiter moniert: „Da spricht Merkel von ,Industrie 4.0’, und dann funktioniert nicht mal das Internet gut genug. In Mexiko geht das viel besser.“ Der schleppende Breitbandausbau in Deutschland holt die Kanzlerin sogar auf der weltgrößten Industriemesse ein. Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser wiederum zeigt der Kanzlerin, dass Datensammeln selbst bei der Rasenpflege hilft. Im Stadion von Bayern München messen Sensoren, wie feucht und beansprucht der Rasen ist. Und wie gut gedüngt. Zusammen mit der Wettervorhersage helfen diese Daten dem Platzwart, das Gras optimal zu pflegen.