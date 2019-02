Auf wackeligen Füßen

Brüssel.EU-Währungskommissar Pierre Moscovici war zufrieden. „Die meisten Reformverpflichtungen sind erfüllt worden“, stellte der Franzose gestern mit Blick auf die finanzielle Lage Griechenlands fest. Die Einnahmen des Staatshaushalts übersteigen die Ausgaben im laufenden Jahr voraussichtlich um 3,5 Prozent – so viel, wie die Geldgeber für dieses Jahr festgelegt hatten.

560 Euro für einen Angestellten

Tatsächlich enthält der zweite Bericht der Prüfer über die Entwicklung in dem Land sechs Monate nach dem Auslaufen des dritten Hilfspaketes positive Zahlen. Die Arbeitslosigkeit sank von 27,5 auf 18,6 Prozent. Noch deutlicher ist die Wende bei jungen Arbeitskräften erkennbar: Zeitweise war mehr als die Hälfte der unter 24-Jährigen ohne Job. Inzwischen sind es „nur“ noch 36,6 Prozent.

Doch die Mindestlöhne wurden gesenkt, die Einkommen sind inzwischen minimal – 560 Euro für einen Angestellten im Dienstleistungsbereich gelten als normal. Die auf Geheiß der Geldgeber auf 24 Prozent angehobene Mehrwertsteuer engt den finanziellen Spielraum der Menschen weiter ein.

Unter dem Strich bleiben den Griechen von jedem verdienten Euro gerade mal 30 Cent übrig. Nikos Varsakelis, Professor für Wirtschaft an der Universität Thessaloniki, bestätigt diese bittere Realität in einem Interview: „Das griechische Volk sollte nicht daran glauben, dass die Wirtschaft jetzt schneller wachsen wird. Das nimmt noch sehr viel Zeit in Anspruch. Dafür müssen sich in erster Linie neue Unternehmen ansiedeln.“

Die EU-Kommission verlangte gestern zwei weitere Reformen: Überschuldete Hausbesitzer sollen den Schutz vor einer Pfändung verlieren, bei der Energieerzeugung durch Braunkohle soll der Einfluss des Staats begrenzt werden. Wenn beides bis zur nächsten Sitzung der Euro-Finanzminister Mitte März erledigt ist, kann Athen wieder auf frisches Kapital hoffen.

