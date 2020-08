„Aufholjagd bekommt mächtig Schwung“

Wiesbaden.Der Auftragseingang in der deutschen Industrie hat sich nach dem Einbruch in der Corona-Krise überraschend stark erholt. Nachdem das Ordervolumen schon im Mai um 10,4 Prozent zum April gestiegen war, gab es im Juni ein kräftiges Plus um 27,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Im März und April waren die Bestellungen eingebrochen, als in vielen Staaten die Wirtschaft im Kampf gegen die Pandemie größtenteils heruntergefahren wurde. Nun wuchsen gerade die Aufträge in der deutschen Autobranche stark. Die Daten sind ermutigend, da die Bestellungen ein Indikator für die Geschäfte der Industrie sind.

Siemens mit starkem Quartal

Der Industrie- und Technologiekonzern Siemens legte ein überraschend starkes drittes Geschäftsquartal hin. Der Umsatz im Zeitraum April bis Juni sank im Vergleich zur Vorjahresperiode nur um fünf Prozent, das Ergebnis im fortgeführten Geschäft blieb sogar fast auf Vorjahresniveau. Der Industrieverband BDI blickt dennoch skeptisch auf die deutsche Wirtschaft: Er sieht keine schnelle Erholung schon im Herbst.

Analysten hatten einen Anstieg der Auftragseingänge in der Industrie erwartet, waren aber nur von einem Zuwachs um 10,1 Prozent im Monatsvergleich ausgegangen. „Die deutsche Industrie meldet sich eindrucksvoll zurück“, kommentierte Experte Ralph Solveen von der Commerzbank. Die Daten zeigten, dass sich die Geschäfte in der Industrie nach der Aufhebung der Beschränkungen spürbar belebt hätten. Nach Einschätzung von Solveen dürfte auch die Produktion in Juni deutlich gestiegen sein.

„Jetzt bekommt die konjunkturelle Aufholjagd mächtig Schwung“, meint Jens-Oliver Niklasch, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg. Die Auftragseingänge lägen so deutlich über den Erwartungen, „dass man da schon fast von einem echten Durchbruch reden kann“, so der Ökonom. „Natürlich gelten die üblichen Vorbehalte bezüglich eines zweiten Lockdowns, aber diese Zahl macht wirklich Mut für die Konjunktur im zweiten Halbjahr.“ Laut Statistischem Bundesamt fiel der Auftragseingang in der Autoindustrie mit einem Plus von 66,5 Prozent besonders stark aus.

„Firmen brauchen Eigenkapital“

Der Industrieverband BDI erwartet wegen der Folgen der Corona-Krise dagegen keine schnelle Erholung der Wirtschaft. „Ohne mehr und zielgerichtetere Hilfen befürchten wir einen deutlichen Anstieg der Insolvenzen ab Herbst“, sagte Industriepräsident Dieter Kempf. „Die Liquidität muss verbessert werden, die Firmen brauchen Eigenkapital. Das kann zu einem großen Problem werden, wenn nicht gegengesteuert wird. Die Unternehmen sind sehr stark bankenfinanziert.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020