Aufpreis für Wegwerfbecher?

Mannheim/Berlin.Kaufen, trinken, wegschmeißen – das ist das Prinzip des Kaffees zum Mitnehmen, „Coffee to go“ genannt. Das alles geschieht statistisch gesehen in nur 15 Minuten, so das Umweltbundesamt (UBA) in einer am Dienstag in Berlin vorgestellten Studie. Die Einwegbecher werden zunehmend zum Umweltproblem. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten:

Welche Folgen hat die Wegwerfmentalität für die Umwelt?

Immer mehr Einwegbecher verschmutzen Plätze, Straßen und die Natur. Das Problem wird „Littering“ genannt, also das achtlose Wegwerfen der Abfälle im öffentlichen Raum. Die Beseitigung kostet die Kommunen viel Aufwand und Geld. Das UBA hat nachgerechnet: 28 000 Tonnen Müll entstehen durch den Konsum von Heißgetränken in Einwegbechern. Davon sind 18 800 Tonnen Papier, Pappen, Kartonagen, die verbleibenden 8900 Tonnen sind Kunststoff.

Was schlagen Experten als Lösung vor?

Vor allem die Einrichtung eines Pfandsystems. Dadurch könne die Menge der Becher binnen zwei bis drei Jahren um die Hälfte reduziert werden. Den Experten schweben 25 Cent vor, damit die Gefäße nicht mehr achtlos in die Umwelt geworfen werden. Die UBA-Forscher berechneten zudem, dass ein Pfandbecher mindestens zehnmal, am besten sogar mehr als 25 Mal in Umlauf kommen sollte, um das Müllproblem zu lösen.

Gibt es schon den Vorschlag, „Coffee to go“ einfach teurer zu machen?

Ja. Einwegbecher sollten demnach mit einer zusätzlichen Abgabe von 20 Cent belegt werden, die zugehörigen Deckel mit zehn Cent. Das Geld soll von den Cafés, Kiosken und Bäckereien dann zur Entsorgung der Becher und Reinigung der Umwelt beigesteuert werden, und zwar über einen neuen „Litteringfonds“. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) erklärte, es gehe darum, Einwegverpackungen soweit wie möglich zurückzudrängen. „Die Kosten können stärker auf die zugespitzt werden, die dies verursachen.“ Wie, ließ sie offen.

Was halten Vertreter der Region von einem „Litteringfonds“?

Wenig. Die Klimaschutzagentur Mannheim argumentiert, dass bei so einem Fonds Einwegbecher immer noch erlaubt seien. „Wirkliche Verhaltensänderung bedeutet, Einwegmüll komplett zu vermeiden und sich nicht mit einer zusätzlichen Gebühr sauber zu kaufen“, sagte Geschäftsführerin Agnes Schönfelder.

Wie stehen regionale Händler zu Preiserhöhungen bei Einwegbechern?

Sie sind skeptisch. „Zunächst muss man vorher mit den Betroffenen, also auch den Gastronomen, reden“, sagt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City, auf Anfrage dieser Zeitung. Es sei besser, auf positive Anreize zu setzen, so Pauels weiter. Damit meint er zum Beispiel einen Mehrwegbecher, den der Kunde einmal kauft und sich dann immer wieder auffüllen lässt. Unter dem Titel „Bleib’ Deinem Becher treu“ gibt es so ein Modell bereits in Mannheim und in der Metropolregion.

Wie können Verbraucher dem Aufschlag entgehen?

Ganz einfach: Indem man seinen Mehrwegbecher mitbringt und füllen lässt. Wer das macht, soll einen Preisnachlass von zehn oder 20 Cent pro Heißgetränk erhalten. Das ist der Studie zufolge in vielen Cafés freilich schon der Fall. Daneben sollen auch andere Bonus- und Rabattsysteme zum Einsatz kommen, wie etwa eine kostenlose Erstbefüllung beim Kauf eines Mehrwegbechers.

