Aufsichtsrat genehmigt Sparpläne

Frankfurt.Der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof verordnet dem Institut einen drastischen Sparkurs. Am Mittwochabend hat der Aufsichtsrat des Frankfurter MDax-Konzerns in einer Sondersitzung grünes Licht für die Pläne des Vorstands bis ins Jahr 2024 gegeben. Das bedeutet: Die Commerzbank baut weltweit 10 000 Vollzeitstellen ab und schließt in Deutschland 340 Filialen. „Die vom Vorstand vorgeschlagene Strategie wird vom Aufsichtsrat inhaltlich und fachlich mitgetragen und die Umsetzung konstruktiv begleitet“, teilte die Bank mit.

Die Eckpunkte der Pläne hatte die Commerzbank bereits am vergangenen Donnerstag veröffentlicht. Das Management plant, bis 2024 von den zuletzt gut 39 600 Vollzeitstellen (Stand Ende September) weltweit rund 10 000 zu streichen. In Deutschland wäre jeder dritte Arbeitsplatz betroffen. In einem internen Schreiben an die Belegschaft versicherte Knof: „Wir werden alles dafür tun, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.“ Kurz nach Weihnachten hatten sich Management und Betriebsräte bereits auf den Abbau von 2300 Vollzeitstellen geeinigt. In einigen Bereichen, etwa in der IT, könnte die Bank gleichzeitig Personal aufbauen, so dass der gesamte Abbau unter dem Strich geringer ausfallen könnte. Dazu machte der Vorstand bisher keine Angaben.

Das Filialnetz in Deutschland mit derzeit 790 Standorten soll nach den Plänen des Vorstands auf 450 fast halbiert werden. Gemeinsam mit der Online-Tochter Comdirect, die gerade in den Konzern integriert wird, will die Commerzbank verstärkt auf digitale Angebote setzen.

1,4 Milliarden Euro weniger Kosten

Mit dem harten Sparkurs, der sich bereits im vergangenen Jahr angedeutet hatte, will das Management die Kosten deutlich drücken. Bis 2024 sollen sie im Vergleich zum Jahr 2020 um 1,4 Milliarden Euro sinken. Kosten wird der Konzernumbau 1,8 Milliarden Euro. Die Hälfte dieser Restrukturierungskosten sind bereits verbucht.

Bei der Bilanzvorlage am 11. Februar will sich der neue Commerzbank-Chef detailliert zur künftigen Strategie äußern. Für 2020 erwarten Analysten tiefrote Zahlen bei dem Institut, dessen größter Anteilseigner seit der Rettung mit Steuermilliarden in der Finanzkrise 2008/2009 der deutsche Staat ist. Die Gewinnzone dürfte die Bank nach ihrer Einschätzung erst 2022 wieder erreichen. Zinstief und Digitalisierung fordern die Branche seit Jahren.

Der zuvor im Privatkundengeschäft der Deutschen Bank tätige langjährige Allianz-Manager Knof hatte zum 1. Januar die Führung der Commerzbank übernommen. Sein Vorgänger Martin Zielke war nach harscher Kritik von Investoren zurückgetreten, auch die Spitze des Aufsichtsrates wurde mit dem ehemaligen LBBW-Chef Hans-Jörg Vetter neu besetzt. Knof hatte den Konzernumbau kurz nach seinem Amtsantritt zur Chefsache erklärt. dpa

