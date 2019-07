Auftakt für den radikalen Umbau?

Frankfurt.„Wir haben nichts zu kommunizieren.“ Ein Sprecher der Deutschen Bank verweigert auch am Freitagvormittag jede Aussage zu den seit einer Woche kursierenden Spekulationen über einen massiven Personalabbau, über einen Umbau des Vorstandes und vor allem des Investmentbankings.

Am frühen Nachmittag dann doch die Nachricht: Investmentbank-Chef Garth Ritchie, zugleich stellvertretender Vorstandschef, muss Ende Juli gehen. Vorstandschef Christian Sewing übernimmt vorerst die Leitung der Investmentbank, findet wie Aufsichtsrat-Chef Paul Achleitner ein paar freundliche Worte für den seit Wochen umstrittenen Briten.

Am Sonntag soll der Aufsichtsrat in einer außerplanmäßigen Sitzung weitere Entscheidungen absegnen. Die Deutsche Bank bestätigt das Treffen nicht, dementiert es aber auch nicht. In den Doppel-Türmen an der Frankfurter Taunusanlage wird offenbar an einer erneuten, radikalen Neuausrichtung des schwer in der Krise steckenden Instituts gearbeitet. Aber auch die Beschäftigten wissen offenbar nichts oder wollen sich nicht äußern.

Sie kennen wie die Aktionäre und die Öffentlichkeit nur die Worte von Vorstandschef Christian Sewing, gesprochen auf der Hauptversammlung Ende Mai. Er sei zu harten Einschnitten bereit und wolle die Bank auf die profitablen Bereiche ausrichten, hatte der seit April vergangenen Jahres amtierende Bankchef gesagt. Und konkrete Entscheidungen angekündigt. Die soll es jetzt offenbar geben.

Hohe Kosten, kaum Erträge

15 000 bis 20 000 Jobs sollen angeblich gestreckt über mehrere Jahre wegfallen. Aktuell sind es weltweit noch 91 500, in Deutschland rund 41 600. In welchen Bereichen die Einschnitte kommen werden, ist unklar. Fest steht aber, dass bei der immer noch nicht abgeschlossenen Integration der Postbank 2000 Stellen wegfallen. Zudem dürften viele Jobs in der Investmentbank bedroht sein – vor allem in den USA. Angeblich stellten sich Beschäftigte dort bereits auf ihren Abgang ein.

Das Investmentbanking steht besonders in der Kritik, weil es viel Geld verschlingt, aber seit Jahren kaum Erträge bringt. Und für Strafzahlungen in Milliardenhöhe verantwortlich ist, die die Bank in den letzten Jahren leisten musste. Seit Jahresbeginn hat die Sparte weiter an Boden zu den US-Instituten verloren, mit denen sie sich eigentlich messen will. Die ohnehin schon teuren Investmentbanker kassierten dennoch saftige Boni. Insgesamt sollen es seit 2010 mehr als 23 Milliarden Euro gewesen sein.

Im Zuge des Umbaus sollen angeblich auch mehrere Vorstände gehen – neben Ritchie, 2018 mit mehr als acht Millionen Euro Topverdiener im Führungsgremium, auch Frank Strauß, Chef der Privatkundensparte, und Sylvie Matherat, die die Einhaltung der Aufsichtsvorschriften verantwortet.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.07.2019