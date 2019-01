Auftrag auch für Bilfinger

Berlin/Mannheim.Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf die Sanktionsdrohungen des US-Botschafters Richard Grenell an deutsche Unternehmen reagiert. Die Sprecherin des Auswärtigen Amts, Maria Adebahr, verzichtete gestern in der Regierungspressekonferenz auf direkte Kritik an einem Brief Grenells an Konzerne, die am Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligt sind – darunter das BASF-Tochterunternehmen Wintershall. Es entspreche dem Stil ihres Ministeriums, „Themen offen, professionell und direkt miteinander zu besprechen“, sagte Adebahr. Der Brief Grenells war am Wochenende bekannt geworden. Nord Stream 2 soll Gas direkt von Russland über die Ostsee nach Deutschland transportieren.

Mehrere deutsche Unternehmen sind an der Pipeline beteiligt – auch der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger. Die Konzerntochter GreyLogix erhielt im November 2017 den Auftrag, Sicherheitssysteme und Automatisierungstechnik für die Pipeline zu liefern. Zudem soll Bilfinger die Prozessleit- und Sicherheitssysteme im späteren Betrieb der Pipeline betreuen. Das Auftragsvolumen für den Einbau der Systeme lag einer damaligen Mitteilung zufolge bei mehr als 15 Millionen Euro. Einen Brief mit der Androhung von Sanktionen hat Bilfinger nach eigenen Angaben von US-Botschafter Grenell nicht erhalten. be/dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019