Auftrag: Tunnel oder Umfahrung

Mannheim.Die vom Bundesverkehrsministerium beauftragte Studie zum künftigen Bahnverkehr rund um Mannheim soll einen Tunnel unter dem Stadtgebiet und eine weiträumige Umfahrung untersuchen. Diese Vorgaben machten Vertreter der Region bei einem Treffen mit den Gutachtern am Freitag in Stuttgart. Auf diese Weise sollen befürchtete Engpässe beim Schienenverkehr in Mannheim aufgelöst und Lärmbelastungen für die Bürger reduziert werden. An dem Treffen nahmen auch Vertreter des Bundes sowie der betroffenen Bundesländer teil. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, blieb offen.

Das Bundesverkehrsministerium und die Deutsche Bahn hatten Anfang Juni mitgeteilt, dass bei den Planungen für den Bahnknoten Mannheim Nachbesserungsbedarf bestehe und deshalb eine „Optimierungsstudie“ notwendig sei. Offiziell gab es am Freitag keine Informationen nach dem Treffen. Teilnehmer berichteten allerdings, dass Bund und Gutachter überzeugt seien, dass ein Tunnel oder eine Umfahrungstrasse nur dann realisiert werden könnte, wenn auch Teile des Fernverkehrs der Bahn darüber führten und entsprechend nicht den Mannheimer Hauptbahnhof ansteuerten. Ein solches Szenario wurde von der Region lange Zeit bekämpft. Mannheim befürchtete, langfristig vom Fernverkehr abgekoppelt zu werden.

Kapazitäten notwendig

Hintergrund der Planungen ist die geplante Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Sie soll die bestehenden ICE-Routen Köln –Frankfurt und Mannheim – Stuttgart miteinander verbinden. Auch der Güterverkehr braucht zusätzliche Kapazitäten. Nach jetzigem Stand würden sämtliche Züge, die über die Neubaustrecke fahren, durch Mannheim verkehren. Das könnten täglich mehr als 250 sein. Deshalb wurden zuletzt immer wieder Forderungen nach Umfahrungen oder Tunneln laut, die das Stadtgebiet entlasten könnten.

