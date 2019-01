Aurelis plant Gewerbepark

Mannheim.Der Projektentwickler Aurelis will aus dem ehemaligen Mannheimer Produktionsgelände von General Electric (GE) „innerhalb der nächsten Jahre einen hochwertigen und attraktiven Gewerbepark für Unternehmen“ machen. Das sagte Geschäftsführer Thaddäus Zajac laut Mitteilung. Es gelte, gemeinsam mit der Stadt Mannheim und „mit viel Fingerspitzengefühl für die Besonderheiten des Areals“ die Potenziale zu heben. Zunächst solle in die Bausubstanz und in den Brandschutz investiert werden.

Welche Branchen oder Firmen sich eines Tages ansiedeln könnten, sei noch offen, erklärte eine Sprecherin. Klar ist aber schon: GE wird selbst zu den Mietern gehören. Nach Angaben von Aurelis mietet der US-Konzern ein sechsstöckiges Bürogebäude und eine Halle.

Aurelis, ein Projektentwickler aus Eschborn bei Frankfurt, hat kurz vor Weihnachten eine Grundstücksfläche von 175 300 Quadratmetern erworben – das entspricht ungefähr 25 Fußballfeldern. Auf dem Areal befinden sich insgesamt 26 einzelne Gebäude, die zwischen den Jahren 1900 und 2009 errichtet wurden. 80 Prozent der Gebäudeflächen stehen derzeit leer.

Rechtlicher Übergang im April

Über den Preis des Areals machte die Aurelis-Sprecherin keine Angaben. Das Geschäft steht unter dem Vorbehalt, dass die Stadt Mannheim auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet. Das gilt als wahrscheinlich. Rein rechtlich gehört Aurelis das ehemalige GE-Produktionsgelände ab 1. April.

Nach einem massiven Stellenabbau und dem Aus der Turbinenfabrik arbeiten bei GE in Mannheim-Käfertal noch rund 700 Beschäftigte – vor allem im Service und im Ingenieurwesen. 180 Jobs sind nach wie vor gefährdet. jung

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019