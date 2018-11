Aus mit langem Anlauf

Eine große Messe der frühen Digitalisierung ist Geschichte. Schon in den 1990er Jahren suchten die Macher der Cebit - ohne großen Druck in einer sich erst entwickelnden Branche - nach dem richtigen Weg. Die Kernfrage damals: Fachmesse für Experten? Oder doch besser eine Messe für Rucksack-Besucher, die sich vor allem für Spiele und Geschenke an den Ständen interessieren? Oder doch alles? Bis

...