Aus von Karstadt Feinkost beschäftigt Arbeitsgericht

Mannheim. Im Untergeschoss von Galeria Kaufhof am Mannheimer Paradeplatz kündet nichts mehr davon, dass hier jahrzehntelang Delikatessen feilgeboten und einst an einer Champagner-Bar frische Austern serviert wurden. Zu den 14 Lebensmittelabteilungen, die Karstadt Feinkost Ende Oktober geschlossen hat, gehört auch jene in der Rhein-Neckar-Metropole. Von 18 entlassenen Beschäftigten haben zwei

...