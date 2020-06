Ausbildung trotzt der Corona-Krise

Mannheim. Die Ausbildung in Betrieben der Metropolregion Rhein-Neckar bleibt vielfach von den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie unberührt. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Demnach läuft die Ausbildung bei 75 Prozent aller Unternehmen trotz Kurzarbeit und Umsatzrückgängen im Betrieb regulär weiter.

Kurzarbeit ist, anders als für Arbeitnehmer, aufgrund der gesetzlichen Regelungen für Auszubildende kaum ein Thema. Nur bei 3,5 Prozent der Betriebe sind Azubis davon betroffen, teilte die IHK mit. 40 Prozent der Unternehmen vermittelten inzwischen teilweise Inhalte an Auszubildende im Homeoffice oder über digitale Anwendungen.

Eher selten sind der IHK zufolge alternative Formen - wie eine Ausbildung im Verbund mit anderen Unternehmen oder „Azubi-Sharing“. Nur rund sechs Prozent aller Betriebe lassen ihre Auszubildenden derzeit in einem anderen Unternehmen ausbilden.

Die in dieser Woche vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Azubi-Prämie für Unternehmen, die in der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind und trotzdem weiter ausbilden, bewertet die IHK als „wichtiges Mittel“.

„Allerdings stellt das alternative Förderkriterium eines Umsatzrückgangs von 60 Prozent für viele Unternehmen eine sehr hohe Hürde dar“, sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel laut der Mitteilung. „Bleibt es dabei, werden Chancen für Auszubildende und Betriebe ausgelassen.“

Die Umfrage ergab weiter, dass Ausbildungsverhältnisse von Kündigungen aufgrund der Corona-Krise weitestgehend verschont bleiben. Nur etwas mehr als ein Prozent der Betriebe kündigen Ausbildungsverträge, so die IHK.

Bemerkbar mache sich die Unsicherheit bei der Übernahme. Mit 59 Prozent plant die Mehrheit der Firmen, alle Auszubildenden zu übernehmen. Für rund ein Drittel sei das aber voraussichtlich nicht möglich, weil sie die wirtschaftliche Entwicklung nicht einschätzen können oder keine freien Stellen haben. fas

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020