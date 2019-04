„Authentizität und Glaubwürdigkeit entscheidend“

Karlsruhe.Wie viele andere Unternehmen setzt auch die Karlsruher Drogeriekette dm auf Influencer. Es werden Veranstaltungen, wie die Glow-Messe (zu Deutsch: leuchten, scheinen) für Internet-Bekanntheiten veranstaltet und Produkte mit wechselnden Influencern entwickelt. Aktuell wirbt dm mit einer exklusiven Produktreihe der Unternehmerin Judith Williams („Die Höhle der Löwen“) sowie Vanessa Mai. Die Sängerin stellte ihre Naturkosmetik-Produkte mit dem Namen „Wolke 7“ , die sie unter der dm-Naturkosmetikmarke alverde entwickelte, erstmals den rund 20 000 Besuchern der Glow-Messe vor.

„Wir bezahlen nicht für die Platzierung von Inhalten auf den Kanälen der Influencer“, betont dm-Geschäftsführer Christoph Werner. Grundlage einer Kooperation sollte immer das gemeinsame Interesse sein, für die Kunden einen Unterschied zu machen. Die Partnerschaften mit Influencern werde daher nicht als „Werbeinstrument“ bezeichnet, sondern als eine Zusammenarbeit.

„Als Händler bemühen wir bei dm uns darum, die Kundenbedürfnisse genau im Auge zu behalten. Eine Möglichkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen, ist die Kooperation mit ausgewählten Influencern oder Start-ups, wie zum Beispiel bei unserer dm-exklusiven Kooperationsmarke ‚Langhaarmädchen‘.“ Da Influencer intensiv mit ihren Abonnenten interagieren und sie daher sehr gut kennen würden, sei es naheliegend, dass dm sich für Influencer öffnet und mit ihnen den Dialog sucht.

Aufwand wird honoriert

Dabei sei die Reichweite für die Drogeriekette nicht das entscheidende Kriterium für eine Kooperation. „Ausgangspunkte für eine Zusammenarbeit sind einerseits ein gemeinsames Interesse an dm sowie an unseren Themen, und andererseits die Frage, für was sich unsere Kunden interessieren könnten.“ Treffe dies zu, trete dm mit potenziellen Partnern in Kontakt. „Bei der finalen Entscheidung für oder gegen eine Zusammenarbeit mit einem Influencer spielen für uns Authentizität und Glaubwürdigkeit eine entscheidende Rolle.“

Wichtig für die Drogeriekette sei es zudem, für Kunden wahrnehmbar und im Leistungsangebot transparent zu sein. Wenn sich Influencer für dm interessieren, bemühe sich der Konzern, Informationen zur Verfügung zu stellen. Doch plant dm auch ein jährliches Budget für den Bereich Influencer Marketing ein? „Wir arbeiten grundsätzlich nicht mit festgelegten Budgets. Wir honorieren natürlich den Aufwand, den Partner in der Zusammenarbeit mit uns haben, so wie bei Models, Kreativen oder freien Mitarbeitern."

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019