Autohändler warten auf grünes Licht

Existenzen bedroht

Bei etlichen der bundesweit 38 000 mittelständischen Unternehmen gehe es mittlerweile um die Existenz. Das trifft vor allem Händler in Ballungsgebieten und in den 20 Großstädten, in denen Fahrverbote drohen. Allein er, sagt der ZDK-Präsident, müsse im August 100 Audi A6 Diesel zurücknehmen. „Damit verliere ich eine Million Euro“.

„Ich will keine Fahrverbote“, sagt Schulze in der Werkstatt. „Weil Software-Updates allein nicht reichen, kommen wir um Hardware-Nachrüstungen für ältere Diesel nicht herum.“ Diesel-Besitzer dürften nicht für die massiven Fehler der Autobranche büßen, sagt sie auch mit Blick auf ihren Kabinettskollegen Scheuer. „Wir brauchen über das Kraftfahrtbundesamt endlich eine Regelung“.

