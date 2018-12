Autoindustrie bremst Wachstum aus

Frankfurt.Im Juni war auch die Bundesbank noch zuversichtlich und sagte für das laufende Jahr ein ansehnliches Wachstum von zwei Prozent voraus. Diese Zuversicht ist nun bei Bundesbank-Präsident Jens Weidmann und seinen Ökonomen verflogen. In ihrer neuesten, gestern vorgelegten Prognose erwarten sie in diesem Jahr nur noch ein Wachstum von 1,5 Prozent. Im nächsten und im übernächsten Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP), also die Summe aller hergestellter Waren und Dienstleistungen, mit jeweils 1,6 Prozent etwas stärker zulegen – bevor sie 2021 wieder leicht auf 1,5 Prozent zurückgeht. „Für das Wirtschaftswachstum überwiegen aus heutiger Sicht die Abwärtsrisiken“, sagt Weidmann.

Für das schwächere Wachstum in diesem Jahr macht die Bundesbank vor allem die Absatzprobleme der Automobilindustrie durch die Umstellung auf neue Abgasmessverfahren verantwortlich. 2019 sollten diese Probleme aber nach und nach überwunden werden. Trotz der deutlichen Revision ihrer Prognose spricht die Bundesbank weiter von einer „Hochkonjunkturphase“, die auch in den nächsten beiden Jahren anhalten sollte. Die Wachstumsdelle vom zweiten Halbjahr 2018 werde zügig überwunden. Gebremst werde die Entwicklung aber durch die schon hohe Auslastung der Maschinen und Anlagen.

Nahrungsmittel kaum teurer

Weidmann verweist zudem auf die demografische Entwicklung. „Auf der Angebotsseite begrenzt sie den weiteren Anstieg der Erwerbstätigkeit und trägt so zu zunehmenden Engpässen am Arbeitsmarkt bei, auf der Nachfrageseite dämpft sie den Bedarf an Wohnraum und die Investitionsneigung der Unternehmen.“ Kräftig bleibt nach Ansicht der Bundesbank die Binnenkonjunktur vor allem wegen der anhaltend starken privaten Nachfrage. Sie werde nicht nur von kräftig steigenden Löhnen gestützt, sondern 2019 auch durch die expansive Finanzpolitik.

Bei den Preisen erwartet die Bundesbank im nächsten Jahr eine Abschwächung, vor allem weil Energie und Nahrungsmittel kaum teurer würden. „Während sie im laufenden Jahr kräftig steigen, legen sie 2019 nur wenig zu“, sagt Weidmann. Dadurch werde aber verdeckt, dass sich andere Waren und Dienstleistungen vermutlich stärker verteuern würden. In diesem Jahr soll die Inflationsrate bei 1,9 Prozent liegen.

