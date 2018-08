Autokäufe treiben Geschäft an

Berlin/Frankfurt.Einkaufen auf Pump hat in Zeiten niedriger Zinsen weiterhin Hochkonjunktur. Im ersten Halbjahr 2018 vergaben die auf Kreditgeschäfte spezialisierten Banken in Deutschland allein an Privatleute neue Kredite im Gesamtwert von 32 Milliarden Euro, wie der Bankenfachverband gestern in Berlin mitteilte. Das war ein Plus von 9,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Haupttreiber war die Finanzierung von Auto-, Wohnmobil- und Lastwagenkäufen, die binnen Jahresfrist um zwölf Prozent auf 13,1 Milliarden Euro nach oben ging. Die Institute finanzierten in den ersten sechs Monaten mehr als eine Million Kraftfahrzeuge per Kredit - überwiegend neue und gebrauchte Pkw. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren das 5,5 Prozent mehr. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018