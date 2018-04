Autokäufer in China und den USA bringen Audi starkes Quartal

Anzeige

In Deutschland dagegen sank der Absatz um 9 Prozent, in Europa insgesamt um 6 Prozent. «Mit den Modellen Audi A7, A6, A1 und Q3 erneuern wir im Jahresverlauf allein in Europa rund ein Viertel unseres Absatzes», erklärte Vertriebsvorstand Bram Schot.

Konkurrent Mercedes-Benz hatte im ersten Quartal 594.000 Autos mit dem Stern verkauft und damit um 6 Prozent zugelegt. BMW will seine Absatzzahlen an diesem Freitag (13.04.) veröffentlichen.