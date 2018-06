Autos ohne neue Software droht Stilllegung

Anzeige

Mannheim.Im Zuge des Dieselskandals haben einige Autobesitzer in der Region unerfreuliche Post von ihrer Kfz-Zulassungsstelle erhalten. Darin wird ihnen eine Stilllegung ihres Fahrzeugs angekündigt, sollten sie nicht innerhalb von vier Wochen eine verpflichtende Nachrüstung in einer Werkstatt machen und dort ein Software-Update auf ihr Fahrzeug spielen lassen. Die Kosten dafür trägt der Hersteller.

Knapp 15 000 Halter betroffen

Konkret geht es um VW-, Audi-, Seat- und Skoda-Modelle der Baujahre 2009 bis 2014 mit dem „EA 189“-Dieselmotor mit illegaler Abschaltvorrichtung für die Abgasreinigung. Im Zuge des Dieselskandals hatte es einen sogenannten angeordneten Rückruf gegeben, insgesamt 2,46 Millionen Fahrzeuge waren davon betroffen. Für den Gang in die Werkstatt wurde den Autobesitzern eine Frist von eineinhalb Jahren gesetzt, im Dezember lief diese für die ersten ab, für andere wird es in Kürze so weit sein.

Fast 96 Prozent der Halter haben ihr Fahrzeug laut Volkswagen-Sprecher Nicolai Laude mittlerweile in der Werkstatt umrüsten lassen. „Das ist für einen Rückruf viel.“ Gegenüber den Fahrzeughaltern, die trotz mehrfacher Aufforderung nicht reagiert haben, sind die Behörden nun aktiv geworden. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat – wie bei angeordneten Rückrufen üblich – den Zulassungsbehörden die Daten der Besitzer mitgeteilt. Anfang Juni waren das knapp 15 000 in ganz Deutschland. In München und Sachsen wurden bereits Fahrzeuge stillgelegt.