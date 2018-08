BA-Chef: Auch 2019 keine Trendwende am Arbeitsmarkt absehbar

Anzeige

Nürnberg (dpa) - Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, geht trotz steigender Konjunkturskepsis von einer weiter positiven Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt aus. «Wenn man über die nächsten sechs Monate spricht, muss man sich keine Sorgen machen», sagte Scheele der dpa.

Gegenwärtig und für das kommende Jahr spreche nichts für einen Abschwung oder eine Krise. «Wir sehen zunächst auch für 2019 keine Trendwende am Arbeitsmarkt», sagte Scheele. Was darüber hinaus sei, könne man vom jetzigen Standpunkt aus nur schwer sagen. «Die Situation für 2020 vorauszusagen ist wie ein Blick in die Glaskugel.»

Im Sommer steige die Arbeitslosigkeit zwar wie gewohnt durch Werksferien und noch nicht vermittelte Jugendliche in Ausbildung etwas. «Aber dann mit der Herbstbelebung wird es wahrscheinlich zu einer Vier vor dem Komma bei der Arbeitslosenquote kommen», so Scheele. Im Juli betrug die Arbeitslosenquote 5,1 Prozent - die Bundesagentur registrierte 2,325 Millionen Menschen ohne Job.