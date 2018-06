Bäckerei vor dem Aus

Anzeige

Heidelberg.Für die insolvente Heidelberger Bäckerei Mantei hat sich kein Investor gefunden, der den Geschäftsbetrieb im Ganzen übernehmen möchte. Es gibt jedoch mehrere Interessenten für einzelne Filialen – dazu würden im Moment konkrete Gespräche mit einer Reihe von Investoren geführt, die sich eine Übernahme von Filialen vorstellen könnten. Das geht aus einer Mitteilung des vorläufigen Insolvenzverwalters Holger Blümle von gestern hervor. Eine Sanierung aus eigener Kraft sei nicht möglich.

Die Mitarbeiter wurden demnach am Donnerstag bei einer Betriebsversammlung über den Stand der Investorensuche informiert. Zahlreiche Bäckereien in der Region hätten Interesse an der Übernahme des Fachpersonals bekundet. „Insofern gehen wir davon aus, dass ein Großteil der Beschäftigten sehr schnell in neue Beschäftigungsverhältnisse wechseln kann und auf diese Weise kaum Arbeitsplätze in der Region verloren gehen“, sagte Blümle der Mitteilung zufolge. Im Mai hatte das Unternehmen mit 80 Beschäftigten einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Heidelberg gestellt. onja