Bahn baut ihr Angebot wieder aus

Berlin.Die Fahrgastzahlen bei der Deutschen Bahn haben sich in den vergangenen Tagen wieder deutlich erhöht. „Wir liegen im Moment bei etwa 50 Prozent des Vorjahresniveaus“, sagte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber am Montag mit Blick auf die Buchungen. Zwischenzeitlich waren die Fahrgastzahlen in der Krise um rund 90 Prozent eingebrochen. Angesichts der steigenden Nachfrage sollen nun die Kapazitäten schnell wachsen: Auf gefragten Städteverbindungen wie etwa von Berlin ins Ruhrgebiet sowie von dort weiter in den Süden Deutschlands würden fortan wieder ICE-Doppelzüge fahren. Ab Anfang Juni soll zudem wieder ein ICE-Sprinterzug zwischen Berlin und München pendeln.

Nach Österreich und in die Schweiz werde ab sofort wieder nahezu das vollständige Angebot gefahren. Somit seien im Sommer wieder sämtliche Nachbarländer Deutschlands im Fernverkehr erreichbar. Im Regionalverkehr liege man bundesweit bereits bei rund 95 Prozent des Angebots, sagte Huber.

Warnung vor vollen Zügen

Um die Fahrgäste möglichst breit auf verschiedene Züge zu verteilen, passt das Unternehmen die Auslastungsanzeige in der Bahn-App an, über die die Reisenden ihre Fahrten buchen können. Fortan sollen dort bereits zu 50 Prozent ausgebuchte Züge als ausgelastet angezeigt werden. Steigen die Buchungen weiter, könne der Ticketverkauf ausgesetzt werden, hieß es. Eine Reservierungspflicht soll es aber nicht geben.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisierte, dass die Auslastungsanzeige nicht immer gut funktioniere. Sie beziehe sich nur auf die Gesamtstrecke, nicht aber auf Teilstrecken. Das habe teilweise zu falschen Anzeigen geführt: „Hoch ausgelastete Züge waren teilweise leer und umgekehrt.“ dpa

