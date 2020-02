Bahn deutlich pünktlicher

Das milde Wetter hilft der Bahn, die Fahrpläne einzuhalten. © dpa

Berlin.Die Deutsche Bahn war im ersten Monat des neuen Jahres im Fernverkehr so wenig unpünktlich wie seit Jahren nicht mehr. Rund 84,3 Prozent der Züge kamen pünktlich, wie Bahn-Chef Richard Lutz am Dienstagabend in Berlin sagte. Das waren 5,2 Prozentpunkte mehr als im Dezember und 8 Punkte mehr als im Januar des Vorjahres. „Es ist damit der beste Januar-Wert seit 2014“, sagte Lutz.

Nach Angaben eines Bahn-Sprechers waren das milde Wetter und der stabile Betrieb neuer Fahrzeuge die Gründe für die besseren Werte. In kalten, schneereichen Wintern hat die Bahn häufig mit Problemen wie eingefrorenen Weichen und umgestürzten Bäumen auf den Gleisen zu kämpfen.

Im vergangenen Jahr hatte die Bahn ihr Pünktlichkeitsziel knapp verfehlt. Der Staatskonzern hatte 76,5 Prozent angepeilt, aber lediglich 75,9 Prozent erreicht. Das war ein Prozentpunkt besser als 2018. „Um im Fernverkehr das Ziel von 78 Prozent für das gesamte Jahr 2020 zu schaffen, müssen wir uns auch in den nächsten Monaten mächtig reinhängen“, sagte Lutz. dpa

