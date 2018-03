Bahn gelobt Besserung

Anzeige

Berlin.Ein paar Zentimeter Schnee und schon läuft bei der Bahn nichts mehr. So etwa dachten viele Bahnkunden, als am vergangenen Wochenende der Zugverkehr am Leipziger Bahnhof wegen des neuerlichen Wintereinbruchs eingestellt werden musste. Weichen waren vereist, der Schnee verweht. Nach den Wetterberichten in den Tagen zuvor erstaunte die Überraschung der Bahn doch etwas.

Die Bahn und das Wetter bleiben eine unendliche Geschichte. Auch der seit genau einem Jahr amtierende Bahnchef Richard Lutz hat daran bisher nichts ändern können. Nun zog der Vorstandsvorsitzende, der zugleich auch die Finanzen des Konzerns verwaltet, erstmals Bilanz. Die wichtigsten Kennzahlen der Bahn zeichnen ein widersprüchliches Bild. Einerseits bleibt der Gewinn unter den Erwartungen, und der Schuldenberg steigt an. Gut 2,1 Milliarden Euro Plus vor Steuern und Zinsen stehen unter dem Strich in der Bilanz. Das sind immerhin 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, aber weit weniger als in den besten Jahren. Der Schuldenberg von 18,6 Milliarden Euro wird in diesem Jahr in Richtung 20 Milliarden Euro anwachsen. Mehr sollten es nicht werden, sagte Lutz. Denn die Zinsen zehren am Gewinn. Zieht man diese sowie die Dividende und die Steuern vom Ertrag ab, bleiben nur noch 300 Millionen Euro übrig. Das reicht nicht, um neue Züge oder Angebote zu finanzieren.

Weinrot für die Dame, dunkelblau für den Herrn Die Deutsche Bahn hat in Berlin neue Uniformen für ihre Mitarbeiter vorgestellt. Bis 2021 sollen alle Schaffner, Lokführer, Busfahrer und Service-Mitarbeiter mit der Kleidung ausgestattet sein, wie die Bahn gestern bei der Bilanzpressekonferenz mitteilte. Die neue Kollektion habe der Designer Guido Maria Kretschmer entworfen. Die Mitarbeiter hätten Wünsche zum Stil und zur Funktionalität der Kleidung äußern dürfen. Die neuen Mützen, Jacken, Hosen und Röcke sind in Dunkelblau und Weinrot gehalten. Ab kommendem August werden 250 Mitarbeiter die Uniform im Alltag testen. dpa

Schenker und Arriva Kassenhits

Auf der anderen Seite kann Lutz aber auch positive Nachrichten vermelden. Da ist zum Beispiel ein neuerlicher Fahrgastrekord zu nennen. Noch nie haben so viele Kunden Fernverkehrstickets gekauft wie 2017. Und der Boom beim Bahnfahren hält an. Auch der Umsatz ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen, um gut fünf Prozent auf fast 43 Milliarden Euro. In diesem Jahr soll noch einmal eine Milliarde Euro dazukommen. „2017 war wirtschaftlich ein gutes Jahr für die Deutsche Bahn“, stellt Lutz fest. Doch wie passen Licht und Schatten zusammen? Als Kassenhits haben sich vor allem die Spedition Schenker und die Auslandstochter Arriva erwiesen. Beide Sparten tragen den Großteil des Gewinns bei. Dagegen fuhr der Güterverkehr weitere Verluste ein. 90 Millionen Euro. Erst im laufenden Jahr erwartet Lutz hier wieder ein leichtes Plus. Geschäftlich läuft es also, abgesehen von der Cargo-Flaute. Die Kritiker der Initiative „Bahn für alle“ listen gleichwohl eine lange Reihe von Schwachstellen auf.